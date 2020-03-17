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«Возможно, все квартиры уйдут нуждающимся». На Партизанском проспекте почти достроен еще один жилой дом
17.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В июле 2019 года мы
Строительство жилого дома на Партизанском проспекте 71Б входит в «Градостроительный проект детального планирования части территории производственной зоны 72 П2 в границах ул.Долгобродской – ул.Уральской – ул.Фроликова – ул.Передовой – ул.Радиальной – ул.Переходной – ул.Жилуновича – восточной границы ландшафтно-рекреационной зоны 129 ЛРпр – ул.Ванеева». Этот проект развития включает в себя
В том числе на этой территории будет построен жилой многоквартирный дом. Как видно на фотографиях, дом уже практически готов: есть крыша, сделано остекление, утепляется фасад. Осталось совсем немного: доделать некоторые строительные работы и покрасить фасады. По словам представителя застройщика, примерно в мае дом будет введен в эксплуатацию.
Жилой дом вырос на месте двухэтажного детского садика, который был благополучно снесен. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступает Минский домостроительный комбинат.За более подробной информацией журналист Realt.by обратилась непосредственно к застройщику — в приемную Минского домостроительного комбината.
— Жилой дом на Партизанском проспекте предположительно будет введен в эксплуатацию уже в мае 2020 года, — рассказал и.о. директора Минского домостроительного комбината главный инженер Геннадий Станчик. — Планировалось, что квартиры здесь будут реализовываться как на коммерческой основе, так и распределяться среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать город — возможно, исполком перепрофилирует весь дом для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В таком случае процесс ввода дома в эксплуатацию и распределение жилья здесь затянется.
Если все же мы сможем часть квартир продать на коммерческой основе, то первая проектная декларация по этому дому планируется где-то в апреле.
Напомним, общественное обсуждение по этому дому и ряду других объектов, которые входят в корректировку ПДП этого района, должно было состояться в июле 2019 года. Но тогда никто из представителей застройщика или администрации района на собрание не пришел. Местные жители уже на месте узнали, что общественное обсуждение по объекту отменено, но узнать дату следующего так и не удалось.
Мы связались с представителем Администрации Заводского района и выяснили, что общественное обсуждение по развитию данной территории все же было проведено — 28 ноября 2019 года. На сайте Администрации есть
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«Возможно, все квартиры уйдут нуждающимся». На Партизанском проспекте почти достроен еще один жилой дом
В июле 2019 года мы писали о начале строительства многоквартирного жилого дома на Партизанском проспекте 71Б. Этот дом был бы рядовой новостройкой столицы, если бы не...
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