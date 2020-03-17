«Возможно, все квартиры уйдут нуждающимся». На Партизанском проспекте почти достроен еще один жилой дом

Жилой дом вырос на месте двухэтажного детского садика, который был благополучно снесен. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступает Минский домостроительный комбинат.За более подробной информацией журналист Realt.by обратилась непосредственно к застройщику — в приемную Минского домостроительного комбината.

— Жилой дом на Партизанском проспекте предположительно будет введен в эксплуатацию уже в мае 2020 года, — рассказал и.о. директора Минского домостроительного комбината главный инженер Геннадий Станчик. — Планировалось, что квартиры здесь будут реализовываться как на коммерческой основе, так и распределяться среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать город — возможно, исполком перепрофилирует весь дом для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В таком случае процесс ввода дома в эксплуатацию и распределение жилья здесь затянется.

Если все же мы сможем часть квартир продать на коммерческой основе, то первая проектная декларация по этому дому планируется где-то в апреле.