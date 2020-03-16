МИД: Белорусы оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину

Как отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, по сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны.
— Все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Беларуси в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению в Беларусь: организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы Белавиа в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия, — заявил представитель МИД.
Во вненеполитическом ведомстве дополнительно обращают внимание и напоминают, что:
с 16 марта вводится запрет на въезд на территорию Чехии всех иностранцев, не только со стран с высоким риском заражения;
с 18.30 16 марта до 17.00 14 апреля введено чрезвычайное положение в Армении;
с 18 марта на две недели (в настоящий момент) запрещен въезд иностранных граждан на территорию Грузии;
с 08.00 16 марта до 1 апреля фактически введен запрет на въезд в Норвегию иностранцев, за исключением граждан Швеции и Финляндии, а также тех, у кого есть вид на жительство в стране;
15 марта на всей территории Сербии введено чрезвычайное положение, закрыт въезд для всех иностранных граждан, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Сербии;
с 17 марта до 1 апреля в Молдове прекращаются все регулярные авиапассажирские рейсы, а также отменяются международные пассажирские железнодорожные маршруты;
с 8.00 16 марта на неограниченный срок на границах Германии с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией введен пограничный контроль;
с 16 марта по 15 апреля в Казахстане введен режим Чрезвычайного положения. Въезд иностранцев запрещен (только выезд);
с 16 марта приостановлено авиационное и автодорожное сообщения между Узбекистаном и другими государствами;
с учетом возможных мер по ограничению передвижения внутри Украины, гражданам Беларуси рекомендовано максимально оперативно самостоятельно выдвигаться к ближайшим пунктам пропуска на белорусско-украинской границе, где они смогут в пешем порядке вернуться на родину до 00 часов 01 минуты 17 марта.
Напомним, на 16 марта в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Минздрав просит всех, кто недавно вернулся из-за границы, воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска. Пожилым людям медики рекомендуют не посещать массовые мероприятия и места с большим скоплением людей.