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Все области страны готовы к посевным работам

17.03.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

«Весна в этом году ранняя, поэтому все области, по имеющейся информации, неплохо подготовились к весенне-полевым работам, - сказал министр. - Есть запасы минеральных удобрений, заготовлены топливо, семенной материал. Я думаю, что при хорошей организации мы достойно справимся с проведением кампании».

Он подчеркнул, что на новой должности его ждет большая работа по дальнейшему развитию сельского хозяйства в соответствии с поставленными Президентом задачами. Иван Крупко выразил уверенность, что их удастся выполнить.

Министр обратил внимание, что предстоит актуализировать нормативно-правовую базу, касающуюся аграрного сектора экономики.

БЕЛТА

 
 
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Все области Беларуси готовы к проведению посевных работ. Об этом сообщил журналистам Иван Крупко, который назначен на должность министра сельского хозяйства и...
 
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