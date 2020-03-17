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МВФ, ВБ и ЕБРР дают более 1 трлн долларов для борьбы с COVID-19. На что может рассчитывать Минск?
17.03.2020 10:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные финансовые институты готовы помочь странам в борьбе с коронавирусом COVID-19 и надвигающейся рецессией. Беларусь поддерживает контакты со многими из этих институтов. На что может рассчитывать страна?
МВФ
Международный валютный фонд готов мобилизовать 1 трлн долларов на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.
— В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе, — говорится в сообщении в блоге на
Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.
В частности, Иран, где коронавирусом уже заразились более 10 000 человек и 429 умерли, попросил 5 млрд долларов помощи у МВФ. В последний раз он обращался к фонду в 1960-е гг.
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого кризисного финансирования.
В документе также отмечается, что фонд получил запросы о помощи от еще 20 стран, в ближайшие дни МВФ будет следить за ними. «Таким образом, МВФ может удовлетворить [потребности] 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что в конечном итоге наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, одним регионом или одной страной», — заявила Георгиева.
Ранее в МВФ заявляли, что распространение коронавируса по всему миру сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.
«Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать», — считает директор МВФ Кристалина Георгиева.
Недавно миссия МВФ во главе с Жаком Миньяном отменила визит в Минск, который был
Власти Беларуси вели с МВФ переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 млрд долларов под 2,28% сроком на 10 лет с 2015 года. Однако в 2017 году переговоры были заморожены из-за разногласий
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития, который установил свои
«Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, когда и если это будет необходимо», — говорится в сообщении ЕБРР.
ЕБРР намерен оказывать помощь столкнувшимся с временными трудностями компаниям, с которыми банк уже сотрудничает. Среди предусмотренных пакетом мер: расширение торгового финансирования, предоставление краткосрочных займов и кредитных линий на пополнение оборотного капитала, а также реструктуризация имеющихся долгов. Данный набор финансовых инструментов может быть расширен в будущем.
«Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия создают беспрецедентный вызов для ЕБРР и тех стран, где он ведет деятельность», — заявил президент банка Сума Чакрабарти. Эксперты ЕБРР ожидают, что в связи с пандемией темпы экономического роста замедлятся по всему региону его операций, в особенности в странах Центральной Азии, а также в Восточной и Юго-Восточной Европе, России и Закавказье.
Всемирный банк
Всемирный банк направит 12 млрд долларов, чтобы помочь государствам справиться с распространением коронавируса COVID-19 и преодолеть негативные экономические последствия эпидемии. Об этом
Деньги пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах.
Сумма в 2,7 млрд долларов будет выделена через Международный банк реконструкции и развития — подразделение ВБ, занимающееся кредитованием государств со средним уровнем дохода, еще 1,3 млрд — через Международную ассоциацию развития, ориентированную на поддержку беднейших стран.
Кроме того, ВБ высвободит 2 млрд долларов за счет перераспределения собственных расходов в связи с новыми приоритетами.
Ресурсы в размере еще 6 млрд долларов будут выделяться через Международную финансовую корпорацию.
Притом что большинство программ ВБ являются кредитными, беднейшие страны получат часть средств в виде грантов.
Всемирный банк — один из крупных инвесторов в белорусскую экономику. За 28 лет сотрудничества стране предоставили кредиты на 1,9 млрд долларов. В 2019 году ВБ одобрил
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Международные финансовые институты готовы помочь странам в борьбе с коронавирусом COVID-19 и надвигающейся рецессией. Беларусь поддерживает контакты со многими из...
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