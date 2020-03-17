МВФ, ВБ и ЕБРР дают более 1 трлн долларов для борьбы с COVID-19. На что может рассчитывать Минск?

Источник материала: Tut.by

Международные финансовые институты готовы помочь странам в борьбе с коронавирусом COVID-19 и надвигающейся рецессией. Беларусь поддерживает контакты со многими из этих институтов. На что может рассчитывать страна?

МВФ

Международный валютный фонд готов мобилизовать 1 трлн долларов на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.



Фото: Reuters

— В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе, — говорится в сообщении в блоге на сайте МВФ.

Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

В частности, Иран, где коронавирусом уже заразились более 10 000 человек и 429 умерли, попросил 5 млрд долларов помощи у МВФ. В последний раз он обращался к фонду в 1960-е гг.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого кризисного финансирования.

В документе также отмечается, что фонд получил запросы о помощи от еще 20 стран, в ближайшие дни МВФ будет следить за ними. «Таким образом, МВФ может удовлетворить [потребности] 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что в конечном итоге наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, одним регионом или одной страной», — заявила Георгиева.

Ранее в МВФ заявляли, что распространение коронавируса по всему миру сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

«Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать», — считает директор МВФ Кристалина Георгиева.

Недавно миссия МВФ во главе с Жаком Миньяном отменила визит в Минск, который был запланирован на период с 19 по 30 марта. Причиной такого решения стало введение ограничений на перемещение сотрудников МВФ из-за ситуации с коронавирусом.

Власти Беларуси вели с МВФ переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 млрд долларов под 2,28% сроком на 10 лет с 2015 года. Однако в 2017 году переговоры были заморожены из-за разногласий по поводу повышения тарифов на услуги ЖКХ и снижения бюджетной поддержки госпредприятий. В 2019 году стороны заявили, что могут возобновить переговоры только после президентских выборов в Беларуси.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик считает , что для любого правительства после президентских выборов поиск источников финансирования станет ключевой задачей. Поэтому начинать работу над дизайном программы с МВФ надо прямо сейчас.

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития, который установил свои рекорды по инвестициям в Беларусь в 2018—2019 годах, представил кризисный «Пакет солидарности» на 1 млрд евро. Эти ресурсы должны помочь компаниям из 38 стран, где банк ведет деятельность, справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа.





«Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, когда и если это будет необходимо», — говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР намерен оказывать помощь столкнувшимся с временными трудностями компаниям, с которыми банк уже сотрудничает. Среди предусмотренных пакетом мер: расширение торгового финансирования, предоставление краткосрочных займов и кредитных линий на пополнение оборотного капитала, а также реструктуризация имеющихся долгов. Данный набор финансовых инструментов может быть расширен в будущем.

«Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия создают беспрецедентный вызов для ЕБРР и тех стран, где он ведет деятельность», — заявил президент банка Сума Чакрабарти. Эксперты ЕБРР ожидают, что в связи с пандемией темпы экономического роста замедлятся по всему региону его операций, в особенности в странах Центральной Азии, а также в Восточной и Юго-Восточной Европе, России и Закавказье.

Всемирный банк

Всемирный банк направит 12 млрд долларов, чтобы помочь государствам справиться с распространением коронавируса COVID-19 и преодолеть негативные экономические последствия эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации, которая объединяет 189 стран.



Фото: Reuters

Деньги пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах.

Сумма в 2,7 млрд долларов будет выделена через Международный банк реконструкции и развития — подразделение ВБ, занимающееся кредитованием государств со средним уровнем дохода, еще 1,3 млрд — через Международную ассоциацию развития, ориентированную на поддержку беднейших стран.

Кроме того, ВБ высвободит 2 млрд долларов за счет перераспределения собственных расходов в связи с новыми приоритетами.

Ресурсы в размере еще 6 млрд долларов будут выделяться через Международную финансовую корпорацию.

Притом что большинство программ ВБ являются кредитными, беднейшие страны получат часть средств в виде грантов.

Всемирный банк — один из крупных инвесторов в белорусскую экономику. За 28 лет сотрудничества стране предоставили кредиты на 1,9 млрд долларов. В 2019 году ВБ одобрил выделение Беларуси около 300 млн долларов на проекты в сфере энергопользования, образования и ЖКХ.