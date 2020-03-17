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Организаторы Дня Воли отзывают заявку на проведение концерта и митинга
17.03.2020 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оргкомитет по празднованию 102-й годовщины Белорусской Народной Республики отозвал заявку на проведение митинга-концерта в Минске. Причина — распространение коронавируса и невозможность из-за этого гарантировать безопасность участникам мероприятия.
Напомним, 11 февраля организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли
Ответ от Мингорисполкома организаторы до сих пор не получили, но решили сами отозвать заявку.
— Очевидно, что положительного ответа мы от Мингорисполкома не получим, и, не имея информации, организовать мероприятие не представляется возможным. Кроме того, эпидемиологическое состояние ухудшается, и рассчитывать на большое количество участников не приходится, — пояснил БелПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
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