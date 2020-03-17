Организаторы Дня Воли отзывают заявку на проведение концерта и митинга

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет по празднованию 102-й годовщины Белорусской Народной Республики отозвал заявку на проведение митинга-концерта в Минске. Причина — распространение коронавируса и невозможность из-за этого гарантировать безопасность участникам мероприятия.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 11 февраля организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли подали заявку в Мингорисполком на проведение мероприятия на «одной из тусовочных молодежных площадок Минска». Мингорисполком на заявку пока не ответил. 11 марта организаторы Дня Воли в Гродно отказались от массового празднования из-за коронавируса и решили провести другие мероприятия, не предусматривающие массового сбора людей в одном месте.

Ответ от Мингорисполкома организаторы до сих пор не получили, но решили сами отозвать заявку.

— Очевидно, что положительного ответа мы от Мингорисполкома не получим, и, не имея информации, организовать мероприятие не представляется возможным. Кроме того, эпидемиологическое состояние ухудшается, и рассчитывать на большое количество участников не приходится, — пояснил БелПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.