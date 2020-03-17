Лукашенко с чиновниками подвел результаты за 2019 год: Реагируем на любой шорох. Так быть не должно

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки. На совещании было около 50 человек — практически весь состав правительства, руководство парламента и Администрации президента, губернаторы. Об этом сообщает пресс-служба президента.



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«Хвалиться особо нечем»

Перед совещанием президент проанализировал представленные ему документ. «Хвалиться особо нечем», — резюмировал он.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране — 4,7%. В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг.

С другой — не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, — очень скромный результат», — заметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. «Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?» — поинтересовался Лукашенко.

«Реагируем на любой шорох»

Президент обратил внимание, что ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

— Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах — торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

— Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми, — подчеркнул он.