В Беларуси в этом году планируют построить 135 тыс. кв.м арендного жилья

В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м арендного жилья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

За счет средств местных бюджетов предполагается ввести в эксплуатацию более 91 тыс. кв.м, более 43 тыс. кв.м — за счет средств субъектов хозяйствования.

Больше всего арендных домов появится в Минской области (30,5 тыс. кв.м) и Минске (22,3 тыс. кв.м). В Брестской области в этом году будет построено 25,4 тыс. кв.м арендного жилья, Гомельской — 16,3 тыс. кв.м, Гродненской — 13,88 тыс. кв.м, Могилевской — 14,84 тыс. кв.м, Витебской — 11,78 тыс. кв.м. В 2019 году в стране было введено почти 140 тыс. кв.м арендного жилья.

Как отметили в пресс-службе, наибольшей популярностью традиционно пользуются небольшие одно- и двухкомнатные квартиры. Плата за пользование таким жильем собирается на соответствующих счетах и направляется на строительство новых арендных домов.