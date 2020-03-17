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Шоу отменяется. КГБ заинтересовался директором «Минскконцерта» и чиновницей Могилевского горисполкома

17.03.2020 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько случаев взяток выявило КГБ в сфере культуры. По информации TUT.BY, в пятницу в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову, в воскресенье в поле зрения силовиков оказался директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» получили взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

В КГБ сообщили, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании чиновницы и директора предприятия не могут. Телефон приемной «Минскконцерта», головной концертной организации Минска, учредитель которого — Мингорисполком, не отвечает.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Несколько случаев взяток выявило КГБ в сфере культуры. По информации TUT.BY в пятницу в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома...
 
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