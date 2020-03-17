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Стоимость квартиры с отделкой — от $96 тысяч, без нее — от $63 тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
17.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многие столичные застройщики предлагают дольщикам
В проектной декларации, опубликованной сегодня в газете «Минский курьер», указано, что ОДО «Айрон» предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве квартир в многофункциональном комплексе, расположенном на ул. Нововиленской. Речь идет о ЖК «Левада», который расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.
Жилой комплекс представляет собой 7-9-этажный дом со встроенными помещениями административно-общественного назначения №1.2 по генплану. Проект предусматривает размещение 334 квартир в 10 секциях. Всего будет построено около 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Начало строительства 1-ой очереди — 27 февраля 2019 года, завершение строительства первой очереди — март 2021 года.
Стоимость квартир зависит от наличия помещения кладовой. Итак, гражданам не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются квартиры без отделки:
Напомним, не так давно "Айрон" уже
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Стоимость квартиры с отделкой — от $96 тысяч, без нее — от $63 тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае,...
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