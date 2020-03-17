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Стоимость квартиры с отделкой — от $96 тысяч, без нее — от $63 тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»

17.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае, конечно, будет выше. В ЖК «Левада» есть апартаменты как с ремонтом, так и без него. Цена «квадрата» стартует от $1350, подробнее — в статье. 

Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Так стройка выглядела в сентябре 2019 года. Фото: Павел Садовский

В проектной декларации, опубликованной сегодня в газете «Минский курьер», указано, что ОДО «Айрон» предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве квартир в многофункциональном комплексе, расположенном на ул. Нововиленской. Речь идет о ЖК «Левада», который расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.

Жилой комплекс представляет собой 7-9-этажный дом со встроенными помещениями административно-общественного назначения №1.2 по генплану. Проект предусматривает размещение 334 квартир в 10 секциях. Всего будет построено около 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Начало строительства 1-ой очереди — 27 февраля 2019 года, завершение строительства первой очереди — март 2021 года. 


Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»

Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Рендеры проекта

Стоимость квартир зависит от наличия помещения кладовой. Итак, гражданам не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются квартиры без отделки:

Условия оплаты за кв.м.

Однокомнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры

Четырехкомнатные квартиры

С помещением кладовой

Без помещения кладовой

С помещением кладовой

Без помещения кладовой

С помещением кладовой

Без помещения кладовой

Квартиры планировки 3Ж, 3И, 3К, 3Л

С помещением кладовой

42-43 кв.м.

49-54 кв.м.

60-63 кв.м.

49-54 кв.м.

61-54 кв.м.

76-80 кв.м.

76-80 кв.м. Планировки 3М, 3Б

76-80 кв.м.

69-70 кв.м.

81-84 кв.м.

При единовременной оплат в сумме, эквивалентной долларам США

1550

1500

1500

1450

1450

1400

1400

1350

1350

1400

1450

При оплате в рассрочку в сумме, эквивалентной долларам США

1600

1550

1550

1500

1500

1450

1450

1400

1400

1450

1500

Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Вариант отделки от застройщика

3-комнатные квартиры с террасой от 85 кв.м. до 88 кв.м., стоимость 1 кв.м. при 100% оплате в течение 3 банковских дней  $1800. При оплате в рассрочку по декабрь 2020 года — $1850 (первоначальный платеж — 30%, остаток ежемесячно равными долями).

Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Типовые планировки 1 секции
Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Типовые планировки 2 секции

Напомним, не так давно "Айрон" уже предлагал дольщикам купить квартиры с внутренней отделкой. С тех пор стоимость "квадрата" для такого типа новостроек в третьей секции не изменилась:

Стоимость квартиры с отделкой — от тысяч, без нее — от тысяч. Узнали, сколько сейчас стоит жилье в ЖК «Левада»
Фото газеты "Минский курьер"

 
Теги: Минск
 
 
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Многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае,...
 
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