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Обновленные банкноты Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта

18.03.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Обновленные банкноты Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта

Фото из архива

Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением правления Национального банка от 13 марта 2020 года №74, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Защитный комплекс обновленных банкнот Br20 и Br50 усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для Br50 еще и за счет изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн банкнот внесено несколько изменений. Так, исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия, а вместо «2009» указан год выпуска в обращение — «2020». Надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте Br50 заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защите будут размещены на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта. Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).

В Нацбанке обратили внимание, что банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50, выпущенные в 2016 году, остаются законным платежным средством.

Решение о модификации находящихся в обращении банкнот принято правлением Нацбанка в сентябре 2018 года. В мае 2019 года введены обновленные банкноты Br5 и Br10.

БелТА

 
 
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Фото из архива Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта. Такое
 
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