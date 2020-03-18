Блогер, собравший недовольных ценами на бензин у «Белнефтехима», получил 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Блогер Владимир Цыганович заочно был осужден на 15 суток ареста за размещенный в интернете ролик с призывом прийти к «Белнефтехиму» пообщаться с руководством на тему стоимости топлива и высказать недовольство ситуацией. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Блогер Владимир Цыганович. Фото: Юлия Альгерчик

Мероприятие, напомним, прошло возле здания «Белнефтехима» в Минске 25 февраля. Накануне Владимир Цыганович призвал прийти туда всех, кого беспокоит постоянное повышение цен на топливо, и задать вопросы на этот счет руководству концерна. На встречу пришло несколько десятков человек, к людям вышли представители концерна.

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Как стало известно правозащитникам, на блогера составили протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий). Судья Лидия Телица вынесла решение наказать Владимира Цыгановича арестом на 15 суток. Срок ареста будет считаться с момента задержания.