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Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили
20.03.2020 13:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.
— Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем? — сказал Лукашенко.
По словам президента, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера,
— Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы, — добавил глава государства.
Напомним, в последние дни в Беларуси наблюдаются
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Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют.
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