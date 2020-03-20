Госатомнадзор проверил готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

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«Во время проверки комиссия Госатомнадзора убедилась в способности ГП «Белорусская АЭС» обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке», –отметили в департаменте.

С учетом подходов МАГАТЭ, требующих постоянной работы по максимально возможному повышению уровня безопасности, комиссия сформулировала соответствующие требования и предложения руководству станции. Среди них – проведение до завоза топлива учений по отработке внутреннего аварийного плана БелАЭС, корректировка документов, регламентирующих радиационный контроль персонала. Госатомнадзор проконтролирует реализацию предложений до завоза топлива.

Проверка проводилась с 17 февраля для оценки готовности к завозу топлива, а также оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Комиссия Госатомнадзора проанализировала готовность площадки сооружения по 10 тематическим блокам вопросов. Рассмотрено более 230 документов, подтверждающих как техническую готовность транспортно-технологического оборудования, систем и элементов, важных для безопасности, так и организационную готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

Проверена фактическая готовность такого оборудования, в том числе с учетом результатов предыдущих контрольно-надзорных мероприятий на этапах изготовления и поставки на площадку, монтажа, испытаний и опробований систем.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца (Гродненская область). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м.