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Третий за месяц: в Клайпеду пришел новый танкер с нефтью для Беларуси

20.03.2020 16:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Танкер, который сегодня пришел в Клайпедский порт, доставил 80 тысяч нефти, которые поступят на белорусские заводы.

«В Клайпеду пришел третий танкер по северному маршруту. Нефть со второго уже начала поступать на «Нафтан»», - сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

В этом месяце в Клайпеде ожидается еще один танкер с нефтью для Беларуси, сообщает БелТА.

На белорусский НПЗ в Новополоцке, таким образом, поступает российская нефть, приобретенная у трейдеров.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

Поставки планируются также из Азербайджана. Крупные российские компании пока так и не возобновили поставки. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.

В феврале Беларусь через Клайпеду получила первый в этом году танкер нефти из Норвегии.

Напомним, что 18 марта российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу дешевела до $19 за баррель. Это минимум с 2002 года. После падения цен на нефть позиции Беларуси и России в вопросах поставок сблизились, но сальдо уменшилось. Сторонам еще предстоит обсудить поставки энергоносителей.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты. Напомним, еще в августе минувшего года литовская компания Klaipedos nafta готова составить конкуренцию российской нефти на белорусском рынке в случае, если получит такой запрос от Беларуси.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тысяч тонн нефти.

 
 
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Танкер, который сегодня пришел в Клайпедский порт, доставил 80 тысяч нефти, которые поступят на белорусские заводы.
 
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