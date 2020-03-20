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Третий за месяц: в Клайпеду пришел новый танкер с нефтью для Беларуси
20.03.2020 16:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Танкер, который сегодня пришел в Клайпедский порт, доставил 80 тысяч нефти, которые поступят на белорусские заводы.
«В Клайпеду пришел третий танкер по северному маршруту. Нефть со второго уже начала поступать на «Нафтан»», - сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
В этом месяце в Клайпеде ожидается еще один танкер с нефтью для Беларуси,
На белорусский НПЗ в Новополоцке, таким образом, поступает
Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.
Поставки планируются также из Азербайджана. Крупные российские компании пока так и не возобновили поставки. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.
В феврале Беларусь через Клайпеду получила первый в этом году
Напомним, что 18 марта российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу
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Танкер, который сегодня пришел в Клайпедский порт, доставил 80 тысяч нефти, которые поступят на белорусские заводы.
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