С 23 по 29 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи

Источник материала: Радзiма



Традиционно в рамках этой общемировой кампании во всем мире проходят многочисленные мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности учащихся и студентов.

Охват финансовым образованием молодежи признается важной составляющей работы в данном направлении, поскольку финансовая грамотность становится необходимым навыком для личного и общественного благополучия. В условиях активного развития экономики и интернет-технологий владение финансовыми знаниями предоставляет гражданам не только эффективно пользоваться необходимыми услугами, но и быть полноправными участниками всей социально-экономической системы государства.

Молодые люди являются современными, мотивированными, заинтересованными в получении качественного образования, стремятся к развитию и участию в общемировых экономических процессах, в том числе посредством информационных технологий. Выбирая финансовую услугу, представители молодого поколения чаще всего обращаются в глобальную компьютерную сеть Интернет.