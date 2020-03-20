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С 23 по 29 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи
20.03.2020 — Новости Экономики | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Охват финансовым образованием молодежи признается важной составляющей работы в данном направлении, поскольку финансовая грамотность становится необходимым навыком для личного и общественного благополучия. В условиях активного развития экономики и интернет-технологий владение финансовыми знаниями предоставляет гражданам не только эффективно пользоваться необходимыми услугами, но и быть полноправными участниками всей социально-экономической системы государства.
Молодые люди являются современными, мотивированными, заинтересованными в получении качественного образования, стремятся к развитию и участию в общемировых экономических процессах, в том числе посредством информационных технологий. Выбирая финансовую услугу, представители молодого поколения чаще всего обращаются в глобальную компьютерную сеть Интернет.
В условиях быстрого развития информатизации и средств коммуникации, залогом успешного формирования запаса знаний выступает, в том числе, и концепция самообразования. В этой связи обращаем внимание, что на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения (
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Традиционно в рамках этой общемировой кампании во всем мире проходят многочисленные мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности учащихся...
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