ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 23 по 29 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи

20.03.2020 — Новости Экономики | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

С 23 по 29 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи
Традиционно в рамках этой общемировой кампании во всем мире проходят многочисленные мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности учащихся и студентов.

Охват финансовым образованием молодежи признается важной составляющей работы в данном направлении, поскольку финансовая грамотность становится необходимым навыком для личного и общественного благополучия. В условиях активного развития экономики и интернет-технологий владение финансовыми знаниями предоставляет гражданам не только эффективно пользоваться необходимыми услугами, но и быть полноправными участниками всей социально-экономической системы государства.

Молодые люди являются современными, мотивированными, заинтересованными в получении качественного образования,  стремятся к развитию и участию в общемировых экономических  процессах, в том числе посредством информационных технологий. Выбирая финансовую услугу, представители молодого поколения чаще всего обращаются в глобальную компьютерную сеть Интернет.

В условиях быстрого развития информатизации и средств коммуникации, залогом успешного формирования запаса знаний выступает, в том числе, и концепция самообразования. В этой связи обращаем внимание, что на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения (http://fingramota.by/ru/presentations)  размещены разработанные информационные и презентационные материалы на тему ”Цифровая безопасность личных финансов“, для возможности самостоятельного изучения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно в рамках этой общемировой кампании во всем мире проходят многочисленные мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности учащихся...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Экологичность - вопрос зрелости». Зачем минская IT-компания делает офис «зеленым»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика