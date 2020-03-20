|
Банкам рекомендовали предоставить населению кредитные каникулы - из-за короновируса
20.03.2020 18:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Это следует из письма регулятора в адрес банков (копия есть у TUT.BY).
Кредитные каникулы могут быть предоставлены при условии подтверждающих документов. Одновременно с этим будет продлен срока возврата (погашения) кредита.
Данные рекомендации даны «в целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам».
В Нацбанке считают, что в связи «с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы». Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения зарплаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)