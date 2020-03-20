Банкам рекомендовали предоставить населению кредитные каникулы - из-за короновируса

Источник материала: Tut.by

Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Это следует из письма регулятора в адрес банков (копия есть у TUT.BY).

Кредитные каникулы могут быть предоставлены при условии подтверждающих документов. Одновременно с этим будет продлен срока возврата (погашения) кредита.

Данные рекомендации даны «в целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам».

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В Нацбанке считают, что в связи «с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы». Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения зарплаты.

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