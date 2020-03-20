«Экологичность - вопрос зрелости». Зачем минская IT-компания делает офис «зеленым»?

Источник материала: Tut.by

Экологические решения в бизнесе для сотрудников — на первый взгляд, дело неприбыльное. Однако все больше компаний обращаются к зеленой инициативе, вводят культуру сортировки мусора для сотрудников и сокращают углеродный след. Вместе с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» в рамках проекта «Зеленый бизнес» мы пообщались с одной из белорусских компаний, которая уже отказалась от одноразовой посуды и собирает использованные батарейки.

«Что сделать, чтобы жить лучше?»

На пятом этаже невысокого бизнес-центра длинные коридоры и ряды кабинетов — это офис минского отделения компании Helmes. Каждый рабочий день около 130 человек здесь занимаются разработкой софта для страхового бизнеса, банковской сферы и дополненной реальности, и в таком аутсорсинге нет ничего необычного для Минска.

Helmes Bel — минский центр разработки эстонской ИТ-компании Helmes. Она работает в Беларуси с 2009 года, занимаясь созданием программного обеспечения для страхового бизнеса и банковской сферы, а также консалтингом.





Но есть вещь, которая выделяет эту компанию из ряда других — в Helmes Bel стараются быть экологичными. Керамические кружки и посудомоечная машина на кухне, сбор ненужной одежды и лекции об экологии — и все это только начало.

Все началось примерно полтора года назад, когда в компании появился контейнер для использованных батареек от предприятия БелВТИ — его предложили поставить сотрудники, и руководство прислушалось к этой просьбе. Со временем эко-идей для офиса у работников становилось все больше.





— С чего всё начинается? Человек может предложить что-то изменить в компании только после того, как задумается об изменениях сам — у меня так и получилось, — говорит Алексей Асташкин. Он занимает позицию Product Owner — отвечает за разработку продукта, планирует работу и определяет приоритеты. Он стал и одним из инициатором многих «зеленых» нововведений в офисе.

— Однажды мы с женой собирались в отпуск и перед отъездом сделали полную уборку, — рассказывает он. — Мы думали, что приедем из отпуска и всё будет идеально чисто. Но оставили окна на микропроветривание. Возвращаемся через три недели, проходим в белых носках до кухни — а вся подошва чёрная, на полу — тоже ровный чёрный слой. И я задумался.





После личных бытовых вопросов Алексей начал задаваться и другими: почему на полу появился слой пыли и что можно делать, чтобы жить лучше?

— Например, как-то раз на работе я делал кофе и смотрел на тетрапаки с молоком, закрытые крышечками — они стоят рядом. И подумал: стоит предложить поставить у нас контейнер для их сбора, — говорит Алексей. — Приятно, когда ты говоришь о вещах, которые считаешь правильными для экологии — и руководство к тебе прислушивается. Так, к примеру, у нас стали собирать вещи для проекта KaliLaska, — говорит сотрудник.





Идея принадлежала коллеге Алексея, у которой была лишняя одежда, но не было желания по вечерам раздавать её через интернет. Сначала в компанию пригласили с лекцией основательницу KaliLaska Наталью Горячую, а потом начали сбор. Первую партию одежды отвезли, но люди не перестали приносить вещи — и стало ясно, что сбор продолжится. Завозить вещи договорились примерно раз в два месяца.

Офис с посудомойкой и без пластика

К изменениям в офисе параллельно подталкивал и опыт таллинских коллег: в сентябре 2019 года головное отделение компании в Эстонии получило сертификат Zero Waste Office от общественной организации TVO («Организация ответственности производителя» или Tootjavastutusorganisatsioon). Там есть целый свод принципов, которые помогают быть дружественными к окружающей среде, сберегать ресурсы и заботиться о людях. Речь идёт и об общих процессах, и о бытовых деталях. Например, в компании регулярно проходит аудит освещённости или вентилируемости, а бумажные полотенца и сушилки для рук заменены тканевыми полотенцами. Таллинские коллеги поделились своим опытом с белорусами — и сотрудники стали активнее задавать вопросы об экологичности и предлагать свои решения.

Сегодня в минском офисе Helmes Bel вообще нет автоматов с кофе и одноразовой посуды, зато есть обычные ложки, вилки, ножи и тарелки и кружки — такие же, как в эстонском офисе. Это, по словам сотрудников, не случайность, а мера для того, чтобы меньше загрязнять окружающую среду.





— Мы работаем с немецкими заказчиками, и у нашего клиента во всех офисах в разных городах я замечал одну и ту же вещь, которой у нас пока нет, — рассказывает Алексей. — Их компании покупают напитки в стеклянных бутылках, их можно взять из комнаты и обратно занести пустую бутылку, — вспоминает специалист. — То есть как в Советском Союзе: стоят ящики, и ты в них складываешь. Я видел такое в детстве — и вот внезапно это вернулось.

Письменные принадлежности в компании постарались выбрать максимально экологичные. В итоге сотрудники пользуются ручками, сделанными из бамбука, и карандашами, в которых грифель вместо дерева помещён в многослойную переработанную бумагу. Карандаши, кстати, возят из Эстонии — в Беларуси такие пока не делают. В светильниках стоят светодиодные или энергосберегающие ртутные лампочки, которые сдают в порядке, обычном для юридических лиц. Был один светильник с лампой накаливания, но не прижился.





В офис все сотрудники добираются по-разному и используют как такси, так и общественный транспорт. Но чем теплее сезон, тем больше людей на велосипедах. Для них в коридоре, слева от входа, на стене закреплена велопарковка, и люди поднимают велосипеды наверх.





Компания готова также заниматься изменениями, которые касаются не только офиса — установкой баков для раздельного сбора мусора у бизнес-центра. В текущем году руководство хочет договориться с остальными арендаторами здания и вместе обратиться в обслуживающий ЖЭС. А пока нет баков — в офисе нет раздельного сбора отходов. Собирают разве что бумагу: еe потом сдают те из работников, чьим детям нужно нести в школу макулатуру.

«Заниматься экологизацией офиса затратно»

По словам Алексея, в компании у сотрудников принято предлагать свои идеи по тому, каким должен быть офис — только успевай воплощать. Руководство Helmes Bel подчёркивает: это поощряется, потому что офис должен быть в первую очередь удобен тем, кто там находится. Кроме того, в компании стараются выстроить максимально горизонтальную систему управления.

Директор минского офиса Елена Бусыгина рассказывает: экологическая осознанность — не то, что есть у каждого по умолчанию. С людьми надо работать: например, не будет лишним напомнить на общей встрече, что печатать нужно только тогда, когда другого варианта нет.

— Мы много говорим об этом, просим подумать о деревьях, из которых делают бумагу. Предлагаем использовать двустороннюю печать или, если позволяет зрение, расположить на одном листе А4 две страницы, — дополняет Елена.





Чтобы люди не метались от мелочи к мелочи и опирались не только на случайные статьи в интернете, в компании организовали курс лекций об экологии, например, о том, как правильно собирать отходы и откуда в косметике микропластик. На каждую лекцию приходило от 10 до 20 человек.

— Например, нам рассказали, что покупать стаканчики, где внутри пластик — хуже, чем просто пластиковые. Их еще можно переработать, а те, где пластик с бумагой — нет, — говорит Алексей.

Однако, на взгляд руково дства компании, этих изменений в офисе пока недостаточно. Для того, чтобы получить сертификат Zero Waste Office, в 2020 году компания планирует провести аудит, чтобы понять, насколько экологичен офис уже сейчас с точки зрения профессионалов. После Helmes Bel собирается подготовить план по созданию зеленого офиса и попросить организацию о практических консультациях.

Пока руководство компан ии не готово сказать, во сколько обойдутся все мероприятия в сумме, но уточняют: заниматься экологизацией офиса затратно. Больше всего денежных ресурсов уходит на обучение людей. И речь не только об оплате труда сторонних организаций, но и то, что сотрудники учатся в своё рабочее время.





Зачем тратиться? По словам Елены, это соответствует одной из трёх базовых ценностей компании — courage, efficiency, care (решительность, эффективность, забота, — прим. TUT.BY). В данном случае — забота о сотрудниках и природе.

— Это не те затраты, на которых компания будет экономить. Она на таком уровне развития, когда задумывается о вкладе в мир. Мы делаем это не потому, что кому-то что-то должны, а потому что нам это нужно. Экологичность — вопрос зрелости и потому подходит не всем. Но это лишь вопрос времени.

Как сделать офис экологичным? Советы: организуйте раздельный сбор отходов , которые образуются в офисе (обратитесь к арендодателю или организуйте сбор вторсырья прямо в офисе);

, которые образуются в офисе (обратитесь к арендодателю или организуйте сбор вторсырья прямо в офисе); замените одноразовую посуду и приборы на многоразовые;

установите контейнер для элементов питания;

экономьте бумагу: печатайте документы с двух сторон, используйте черновики, развивайте электронный документооборот;

предусмотрите кулеры или фильтры для воды, чтобы сотрудники не покупали на работу бутилированную воду;

при возможности пользуйтесь офисными принадлежностями, сделанными из вторсырья.

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