Макей обсудил с польским коллегой вопрос диверсификации поставок энергоресурсов по «Дружбе»

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Польша обсуждают конкретные проекты по поставкам энергоресурсов с участием польской стороны. Об этом после переговоров в формате видеоконференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским рассказал журналистам Владимир Макей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Переговоры по видеосвязи — вынужденная мера. У Владимира Макея был запланирован официальный визит в Польшу на 19−20 марта, но из-за пандемии и закрытых границ его пришлось отложить.

Во время видеосвязи министры обсудили решение Польши подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти для Беларуси.

— Мы обсуждали вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Мы говорили о конкретных проектах, и есть понимание, что необходимо двигаться дальше, и результаты могут быть достигнуты в ближайшее время.

Объемы, сроки поставок энергоресурсов министр назвать не смог.

— Думаю, что лучше разговаривать на эту тему с экспертами. Я предпочитаю говорить о конкретных цифрах, когда уже все случилось, — заявил Макей.

Напомним, 28 февраля польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси.

«Белнефтехим» приветствовал намерение Польши запустить «Дружбу» в реверс.