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Макей обсудил с польским коллегой вопрос диверсификации поставок энергоресурсов по «Дружбе»
20.03.2020 18:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Польша обсуждают конкретные проекты по поставкам энергоресурсов с участием польской стороны. Об этом после переговоров в формате видеоконференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским рассказал журналистам Владимир Макей.
Переговоры по видеосвязи — вынужденная мера. У Владимира Макея был запланирован официальный визит в Польшу на 19−20 марта, но из-за пандемии и закрытых границ его пришлось отложить.
Во время видеосвязи министры обсудили решение Польши подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти для Беларуси.
— Мы обсуждали вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Мы говорили о конкретных проектах, и есть понимание, что необходимо двигаться дальше, и результаты могут быть достигнуты в ближайшее время.
Объемы, сроки поставок энергоресурсов министр назвать не смог.
— Думаю, что лучше разговаривать на эту тему с экспертами. Я предпочитаю говорить о конкретных цифрах, когда уже все случилось, — заявил Макей.
Напомним, 28 февраля польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN
«Белнефтехим»
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