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МИД: Надеемся, белорусам позволят транзитом передвигаться по территории России для возвращения домой

20.03.2020 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД и другие государственные структуры Беларуси вместе с российскими коллегами прорабатывают вопрос о возвращении на родину белорусских граждан из третьих стран, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У меня вчера и позавчера состоялись телефонные разговоры с министром иностранных дел Лавровым. До позднего вечера вчера у нас был постоянный контакт с послом России Мезенцевым, — рассказал Макей. — Мы обсуждали конкретные вопросы, разрешение конкретных ситуаций, в том числе и с доставкой наших белорусских граждан из аэропорта «Внуково». Эти контакты продолжатся. Будем надеется, что будет принято четкое и конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из третьих стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта.

По мнению главы МИД, такое решение соответствовало бы «тем положениям Союзного государства и соответствующему соглашению о правах наших граждан, которое существует между нашими странами».

Напомним, 18 марта Россия закрыла свои границы для Беларуси. Тем, кто прилетел из третьих стран в Москву, пришлось непросто: после закрытия границ Россией белорусские туристы могли вылететь домой только из двух аэропортов — Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетел во «Внуково» два дня провели в транзитной зоне. 20 марта за ними из Минска отправили борт «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы МИД, такое решение соответствовало бы «тем положениям Союзного государства и соответствующему соглашению о правах наших граждан, которое...
 
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