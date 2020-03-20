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Нацбанк призвал банки не наживаться на продаже валюты
20.03.2020 22:29 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса на валютнообменные операции.
Регулятор указал на недопустимость введения необоснованных ограничений и комиссии за банковские операции. В частности, за снятие наличных со счетов и безналичные расчеты.
Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии валюты, если она отличается от валюты счета, а также при перечислении иностранной валюты по счетам.
«В складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов США, банкам необходимо подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения», - сообщается на сайте Нацбанка.
Среди рекомендаций также взвешенно подходить к формированию курсовой разницы между покупкой и продажей валюты.
Напомним, что проблемы в банковской системе Беларуси связаны с падением белорусского рубля, которое в свою очередь
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Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса...
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