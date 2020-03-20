Нацбанк призвал банки не наживаться на продаже валюты

Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса на валютнообменные операции.

Регулятор указал на недопустимость введения необоснованных ограничений и комиссии за банковские операции. В частности, за снятие наличных со счетов и безналичные расчеты.

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии валюты, если она отличается от валюты счета, а также при перечислении иностранной валюты по счетам.

«В складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов США, банкам необходимо подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения», - сообщается на сайте Нацбанка.

Среди рекомендаций также взвешенно подходить к формированию курсовой разницы между покупкой и продажей валюты.