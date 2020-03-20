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Нацбанк призвал банки не наживаться на продаже валюты

20.03.2020 22:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса на валютнообменные операции.

Регулятор указал на недопустимость введения необоснованных ограничений и комиссии за банковские операции. В частности, за снятие наличных со счетов и безналичные расчеты.

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии валюты, если она отличается от валюты счета, а также при перечислении иностранной валюты по счетам.

«В складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов США, банкам необходимо подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения», - сообщается на сайте Нацбанка.

Среди рекомендаций также взвешенно подходить к формированию курсовой разницы между покупкой и продажей валюты.

Напомним, что проблемы в банковской системе Беларуси связаны с падением белорусского рубля, которое в свою очередь произошло из-за падения цен на нефть. Вместе с белорусским падает российский рубль. В условиях повышения спроса на валюту в Беларуси и для снижения рисков финансовой стабильности Национальный банк проводил дополнительные валютные интервенции.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса...
 
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