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Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище

23.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по жилому многоквартирному дому №35 по генплану в д. Копище. Строительная компания «СИ-трейдинг» предлагает дольщикам купить 13 квартир в новостройке по цене от 3250 рублей за «квадрат».

Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище
Фото: февраль 2020 года

Жилой дом № 35 по генплану строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест. По планам застройщика уже в августе 2020 года  жилой дом будет достроен. Сейчас застройщик — компания «СИ-Трейдинг» предлагает дольщикам всего 13 квартир: 

  • 5 однокомнатных — общей площадью по проекту от 38,17 до 41,63 кв. м. Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры — 3500 рублей ($1296) при 100% оплате цены договора. При поэтапной оплате в установленном договором период по графику платежей — 3700 рублей;
  • 8 двухкомнатных — общей площадью по проекту от 56,46 до 61,68 кв. м. Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры — 3250 рублей ($1205) при 100% оплате цены договора. При поэтапной оплате в установленном договором период по графику платежей — 3450 рублей.

Что интересно, еще 20 февраля стоимость «квадрата» однокомнатных квартир составляла 3100 рублей (при 100% оплате), а двухкомнатных — 2850 рублей. По курсу, актуальному в тот день, получается, что стоимость «квадрата» однокомнатных квартир составляла $1409, двухкомнатных — $1295.


Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище

Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище

Напомним, в декабре 2018 года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании «СИ-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы.


Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по жилому многоквартирному дому №35 по генплану в д. Копище. Строительная компания «СИ-трейдинг»...
 
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