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Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище
23.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по жилому многоквартирному дому №35 по генплану в д. Копище. Строительная компания «СИ-трейдинг» предлагает дольщикам купить 13 квартир в
Жилой дом № 35 по генплану строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест. По планам застройщика уже в августе 2020 года жилой дом будет достроен. Сейчас застройщик — компания «СИ-Трейдинг» предлагает дольщикам всего 13 квартир:
Что интересно, еще
Напомним, в декабре 2018 года появилась
Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
Сразу после того, как стало
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Цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала. «СИ-трейдинг» продает еще 13 квартир в д.Копище
В газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по жилому многоквартирному дому №35 по генплану в д. Копище. Строительная компания «СИ-трейдинг»...
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