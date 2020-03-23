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Диалог о красоте и стиле

23.03.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Спросим Жанну Петровну Шлемпо и Оксану Чеславовну Шильвян о том, как они работают.

Диалог о красоте и стиле

Какие услуги оказывает парикмахерская "Настюха"?
- Парикмахерская оказывает все виды парикмахерских услуг: женские, мужские и детские стрижки любой сложности, окраска волос, лечение волос, тонирование.
- Появились ли в этом году новые услуги?
- Конечно. Появились такие услуги, как сложное окрашивание, кератиновое выпрямление.
- Вы считаете себя парикмахером или еще немного стилистом?
- Парикмахером и стилистом в одном лице, ведь к каждому клиенту - индивидуальный подход, нужно подобрать стиль, образ. Чтобы быть парикмахером, недостаточно только образования - должен быть природный талант. Кроме того, необходима систематическая переподготовка и повышение квалификации. Только высокий профессионализм специалистов способствуют повышенному спросу на оказываемые парикмахерские услуги.
- Что для вас красота?
- У всех разное понимание красоты. Для нас красота - это ухоженность, опрятность.
- Как вы оцениваете ивьевский рынок стиля, имиджа, красоты?
- Несмотря на то, что у нас городок маленький, в Ивье достаточно квалифицированных мастеров и талантливых парикмахеров.
- Какие прически предпочитают ивьевчанки?
- Все очень индивидуально: кому-то хочется собрать волосы, кому-то сделать красивую накрутку, кто-то любит постоянство, а кто-то - эксперимент. Кроме того, прическа подбирается в зависимости от мероприятия, на которое женщина или девушка пойдет.
- Говорят, с чем не справляется личный психолог, по силам парикмахеру. Это так?
- Безусловно, парикмахер в какой-то степени психолог. В нашей практике много примеров, когда люди расслабляются в салоне красоты, делятся своими мыслями, а порой и чувствами, доверяют сокровенное.
- Как добиться успеха в парикмахерской индустрии?
- Чтобы добиться успеха, парикмахер должен учиться постоянно (мастер-классы, курсы), изучать разные техники. Это нужно, чтобы шагать в ногу со временем.
- Что вы можете сказать о своем руководителе?
-Наш руководитель Валентина Викторовна Шильвян очень отзывчивый и добрый человек. Работать с ней - одно удовольствие. Она всегда поймет и поддержит в трудную минуту. Доброжелательное отношение, внимание персонала друг к другу и к клиентам - наш фирменный стиль работы.
- А какой совет вы бы дали читателям газеты "Іўеўскі край"?
- Никогда не бойтесь менять свой стиль, преображайтесь, любите себя. Красота - великая сила!
- Прекрасный совет. С профессиональным праздником вас!
Инфраструктура бытового обслуживания развивается, если учитываются интересы населения, обеспечивается территориальная доступность предприятий, совершенствуется качество оказываемых услуг путем подготовки квалифицированных кадров и новой системы управления, предоставляется населению информация об услугах, акциях, используются разные ресурсы и механизмы для увеличения объема и качества предоставляемых услуг.
Делай вывод, потребитель!

И.Холяво.
На фото С.Зенкевича: О. Шильвян и
Ж. Шлемпо.

 
 
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Спросим Жанну Петровну Шлемпо и Оксану Чеславовну Шильвян о том, как они работают. Какие услуги оказывает парикмахерская "Настюха"?-...
 
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