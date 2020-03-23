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Цена на золото растет на опасениях вокруг перспектив мировой экономики

23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цена на золото растет. По словам экспертов, из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в этом году, что увеличивает спрос на более надежные активы. Согласно данным пятничных торгов,  цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла почти на 7 десятых процента - 1489 долларов и 2 центов за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро также подросла на 4%, до 12 долларов и 62 центов за унцию. 
 
 
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Цена на золото растет. По словам экспертов, из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в этом году, что увеличивает спрос на более...
 
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