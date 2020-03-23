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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цена на золото растет на опасениях вокруг перспектив мировой экономики Цена на золото растет. По словам экспертов, из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в этом году, что увеличивает спрос на более...

Цена на золото растет. По словам экспертов, из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в этом году, что увеличивает спрос на более надежные активы. Согласно данным пятничных торгов, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла почти на 7 десятых процента - 1489 долларов и 2 центов за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро также подросла на 4%, до 12 долларов и 62 центов за унцию.