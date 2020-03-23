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Составлен рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира

23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Составлен рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Список создали эксперты из Великобритании. "Дороговизна" города оценивалась по нескольким критериям, включая стоимость аренды жилья, коммунальных услуг, учебы, отдыха, еды и одежды. Учитывалось и состояние экономики. В итоге в рейтинге самых дорогих городов на первой строчке оказались сразу три мегаполиса: Сингапур, Гонконг и Осака. От них немного отстал Нью-Йорк, он потеснил с четвертого в прошлом году на пятое место в этом — Париж. В топ-10 самых дорогих городов планеты также вошли   Женева, Лос-Анджелес,  Тель-Авив,  Токио и  Цюрих. Самыми же дешёвыми городами мира названы Дамаск, Ташкент  и Алматы. Аналитики отмечают, большинство городов, попавших в список, "подешевели" по сравнению с данными прошлого года. Это объясняется сложной ситуацией в мировой экономике. 
 
 
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Составлен рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Список создали эксперты из Великобритании. "Дороговизна" города оценивалась по нескольким критериям,...
 
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