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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы Речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его...

Речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, такое поручение дано премьер-министром, оно будет рассмотрено совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными отраслевыми ведомствами. До конца месяца решение должно быть принято.