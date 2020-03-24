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Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы
24.03.2020 10:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРечь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, такое поручение дано премьер-министром, оно будет рассмотрено совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными отраслевыми ведомствами. До конца месяца решение должно быть принято.
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Речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его...
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