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Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы

24.03.2020 10:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам,  такое поручение дано премьер-министром, оно будет рассмотрено совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными отраслевыми ведомствами. До конца месяца решение должно быть принято. 

 
 
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Речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. Об этом накануне журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его...
 
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