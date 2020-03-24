Савиных: Полагаю, на открытии сессии парламента мы ратифицируем соглашение с ЕС по визам

Источник материала: Tut.by

На открытии весенней сессии Палаты представителей белорусские депутаты планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Об этом журналистам рассказал глава Комиссии по международным делам Андрей Савиных.





— Учитывая все процедурные аспекты, полагаем, что данные соглашения будут ратифицированы в приоритетном порядке — 2, максимум 3 апреля, — заявил Савиных.

Во вторник, 24 марта, Комиссия по международным делам собралась на заседание, чтобы рассмотреть оба соглашения. После этого проект соглашений будет передан в Совет Палаты представителей и на ратификацию.

— В этой связи хотел бы выразить надежду или, может быть, даже уверенность, что, когда эпидемия пойдет на спад и люди вернутся к нормальному режиму жизни, начнут путешествовать, ездить в служебные командировки, мы уже будем пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже, — сказал депутат.

Замминистра иностранных дел Евгений Шестаков на заседании комиссии подчеркнул, что соглашение об упрощении визового режима никаким образом не будет способствовать «утечке мозгов» и выезду молодежи в Евросоюз на работу.

— Это соглашение никоим образом не поощряет получения виз на работу и какую-то коммерческую деловую деятельность. Те лица, которые стремятся выехать на работу в Евросоюз, при любой стоимости виз находят возможность получить визы, остаться в ЕС законно. Министерство иностранных дел полагает целесообразным ратифицировать данное соглашение, — пояснил Шестаков.

Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне: соглашения будут представлены в Европейский парламент для получения согласия. Тогда Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. Оба соглашения вступят в силу в один день.

С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс , теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым , ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи на время «переходного» периода.