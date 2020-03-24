ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Савиных: Полагаю, на открытии сессии парламента мы ратифицируем соглашение с ЕС по визам

24.03.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На открытии весенней сессии Палаты представителей белорусские депутаты планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Об этом журналистам рассказал глава Комиссии по международным делам Андрей Савиных.


— Учитывая все процедурные аспекты, полагаем, что данные соглашения будут ратифицированы в приоритетном порядке — 2, максимум 3 апреля, — заявил Савиных.

Во вторник, 24 марта, Комиссия по международным делам собралась на заседание, чтобы рассмотреть оба соглашения. После этого проект соглашений будет передан в Совет Палаты представителей и на ратификацию.

— В этой связи хотел бы выразить надежду или, может быть, даже уверенность, что, когда эпидемия пойдет на спад и люди вернутся к нормальному режиму жизни, начнут путешествовать, ездить в служебные командировки, мы уже будем пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже, — сказал депутат.

Замминистра иностранных дел Евгений Шестаков на заседании комиссии подчеркнул, что соглашение об упрощении визового режима никаким образом не будет способствовать «утечке мозгов» и выезду молодежи в Евросоюз на работу.

— Это соглашение никоим образом не поощряет получения виз на работу и какую-то коммерческую деловую деятельность. Те лица, которые стремятся выехать на работу в Евросоюз, при любой стоимости виз находят возможность получить визы, остаться в ЕС законно. Министерство иностранных дел полагает целесообразным ратифицировать данное соглашение, — пояснил Шестаков.

Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне: соглашения будут представлены в Европейский парламент для получения согласия. Тогда Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. Оба соглашения вступят в силу в один день.

С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи на время «переходного» периода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Безлимитище+»: в чем плюс обновленного легендарного тарифа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика