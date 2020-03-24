|
Савиных: Полагаю, на открытии сессии парламента мы ратифицируем соглашение с ЕС по визам
24.03.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На открытии весенней сессии Палаты представителей белорусские депутаты планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Об этом журналистам рассказал глава Комиссии по международным делам Андрей Савиных.
— Учитывая все процедурные аспекты, полагаем, что данные соглашения будут ратифицированы в приоритетном порядке — 2, максимум 3 апреля, — заявил Савиных.
Во вторник, 24 марта, Комиссия по международным делам собралась на заседание, чтобы рассмотреть оба соглашения. После этого проект соглашений будет передан в Совет Палаты представителей и на ратификацию.
— В этой связи хотел бы выразить надежду или, может быть, даже уверенность, что, когда эпидемия пойдет на спад и люди вернутся к нормальному режиму жизни, начнут путешествовать, ездить в служебные командировки, мы уже будем пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже, — сказал депутат.
Замминистра иностранных дел Евгений Шестаков на заседании комиссии подчеркнул, что соглашение об упрощении визового режима никаким образом не будет способствовать «утечке мозгов» и выезду молодежи в Евросоюз на работу.
— Это соглашение никоим образом не поощряет получения виз на работу и какую-то коммерческую деловую деятельность. Те лица, которые стремятся выехать на работу в Евросоюз, при любой стоимости виз находят возможность получить визы, остаться в ЕС законно. Министерство иностранных дел полагает целесообразным ратифицировать данное соглашение, — пояснил Шестаков.
Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз
С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)