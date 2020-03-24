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Цены на нефть обвалились в начале недели

24.03.2020 14:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нефтяная стоимость упала на 7-9% до 25 долларов и 25 центов, потом немного подросла. В итоге цена на нефть марки Brent накануне составила 26 долларов и 27 центов за баррель,  WTI - до 22 долларов и 81 цент. Напомним, на прошлой неделе стоимость Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов.
 
 
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Нефтяная стоимость упала на 7-9% до 25 долларов и 25 центов, потом немного подросла. В итоге цена на нефть марки Brent накануне составила 26 долларов и 27 центов за баррель, ...
 
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