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Цены на нефть обвалились в начале недели
24.03.2020 14:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНефтяная стоимость упала на 7-9% до 25 долларов и 25 центов, потом немного подросла. В итоге цена на нефть марки Brent накануне составила 26 долларов и 27 центов за баррель, WTI - до 22 долларов и 81 цент. Напомним, на прошлой неделе стоимость Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов.
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Нефтяная стоимость упала на 7-9% до 25 долларов и 25 центов, потом немного подросла. В итоге цена на нефть марки Brent накануне составила 26 долларов и 27 центов за баррель, ...
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