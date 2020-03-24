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Очередной танкер с нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы
24.03.2020 13:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОчередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в одесский порт Южный. Судно вышло в выходные из грузинского порта Супса и сегодня ночью приплыло в пункт назначения. Это третья плановая поставка сырья в нашу страну от компании SOCAR объемом 85 тысяч тонн. Ранее по морю в Украину для Беларуси уже было доставлено 165 тысяч тонн сырья из Азербайджана. После разгрузки нефть перекачают по трубопроводу Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. Там уже идет переработка первой партии.
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Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в одесский порт Южный. Судно вышло в выходные из грузинского порта Супса и сегодня ночью приплыло в...
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