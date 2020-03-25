Белстат сообщил о средней зарплате белорусов в феврале

Размер номинальной средней зарплаты в Беларуси в феврале 2020 года, поданным Белстата, составил 1119,7 рубля.

Средняя зарплата в Минске сформировалась на уровне 1591,6 рублей, что выше на 9,1%, чем в аналогичном периоде 2019 года. В Минской области увеличение составило 8,7%, здесь средняя зарплата составила 1105,1 рубль.

В Гомельской области этот показатель – 993,4 рубля (рост на 7,9%), Брестской – 961,4 рубля (9,4%), Гродненской – 952,8 рубля (109,8%), Витебской – 939,5 рубля (8,9%), Могилевской – 921 рубль (8,5%).

Самые большие зарплаты получают работники IT-сферы и информационного обслуживания, на втором месте – воздушный транспорт, на третьем – финансовые услуги. Самая маленькая зарплата у социальных и творческих работников.

В январе этого года средняя зарплата составила 1118,1 рубля. Она оказалась больше прошлогодней за этот месяц, но меньше, чем в декабре 2019 года.

Напомним, что с 2020 года зарплата рассчитывается по новой системе, введена базовая ставка, к которой привязана зарплата. Она составляет 185 рублей.