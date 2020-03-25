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Курсы валют
25.03.2020 10:26 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль окреп к доллару почти на 4 копейки и к евро на одну. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 60 копейки. Евро по Нацбанку 2,82. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла - 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских рублей.
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Рубль окреп к доллару почти на 4 копейки и к евро на одну. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 60 копейки. Евро по Нацбанку 2,82. По отношению к российскому рублю...
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