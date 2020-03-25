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Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси
25.03.2020 10:54 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКонкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси. Заявки на участие принимаются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации, и Белорусский государственный институт метрологии. Организации, товары которых будут удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта.
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Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси. Заявки на участие принимаются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в...
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