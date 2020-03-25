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Белорусских кондитеров думают объединить, чтобы выжили в борьбе с импортом

25.03.2020 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусских производителей сладостей хотят объединить в холдинг. Это необходимо, чтобы они могли улучшить свое финансовое положение и быть конкурентоспособными с украинском «Рошеном», российскими и транснациональными фабриками, которые отвоевывают все больше места на прилавках белорусских магазинов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обоснование «Белгоспищепрома»

По информации TUT.BY, в концерне «Белгоспищепром» — кураторе кондитерской отрасли — подготовили обоснование создания холдинга еще осенью прошлого года.

Кондитерская промышленность в мире относится к динамично развивающимся и быстрорастущим сегментам рынка. В то же время белорусские предприятия сталкиваются с рядом проблем, обусловленных влиянием факторов как объективного, так и субъективного характера, говорится в ответе концерна в адрес TUT.BY. Происходит усиление конкуренции на внутреннем рынке. По итогам 2018 года доля отечественных сахаристых кондитерских изделий в розничной торговле существенно снизилась и составила 58,9% (для сравнения: в 2015 году — 67,1%), мучных кондитерских изделий — 75,7 и 79,6% соответственно. В конце 2019 года правительство высказало обеспокоенность ростом продаж зарубежных сладостей в Беларуси на фоне спада продаж белорусской продукции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В «Белгоспищепроме» отмечают, что отечественным производителям кондитерской продукции приходится конкурировать с крупными интегрированными компаниями, которые отличаются высоким уровнем концентрации инвестиционных и инновационных ресурсов, имеют жесткую корпоративную структуру управления бизнес-процессами. Среди основных конкурентов белорусских производителей — украинская кондитерская корпорация Roshen, российский холдинг «Объединенные кондитеры», а также транснациональные компании (Mondelez, Nestle).

При объединении предприятий кондитерской отрасли Беларуси холдинг сможет стать значимым игроком мирового рынка, считают в «Белгоспищепроме». «Ряд проблем развития отрасли связаны с отсутствием единой стратегии продвижения кондитерской продукции, а также системной работы по маркетинговому анализу рынков, что приводит к конкуренции, в первую очередь между собой, и к снижению эффективности сбыта. Самостоятельный выход на мировые рынки увеличивает потребность в финансовых средствах для продвижения. Преодолеть проблемы мы можем, только консолидируя свои логистические издержки и формируя единые подходы к системе продаж», — говорится в ответе концерна.

Кто войдет в холдинг?

В «Белгоспищепроме» не стали называть возможных участников кондитерского холдинга, потому что этот вопрос еще не до конца проработан.

По предварительной информации, прорабатывался вопрос создания кондитерского холдинга на базе минской «Коммунарки». В качестве примера изучили опыт создания молочного холдинга на базе «Савушкина продукта».

— Их проект сделан в пределах одной [Брестской] области, где нет местничества, есть понимание между властями области и «Савушкиным продуктом», как надо управлять производством. А возьмем пример «Минск Кристалла», куда входят предприятия из разных регионов. Там уже возникают вопросы. В первую очередь со стороны местных властей. Лучше, чем «Савушкин продукт», сегодня структуры нет, — говорил гендиректор «Коммунарки» Иван Данченко.

Поэтому топ-менеджер сомневается, что удастся объединить минскую «Коммунарку» и гомельский «Спартак». Тем более что Гомельский облисполком, которому принадлежит «Спартак», и вице-премьер Владимир Дворник, который ранее руководил Гомельщиной, инициативу встретили прохладно. А вот вариант слияния со столичным «Слодычем», который в свое время, по словам Данченко, «был построен за деньги „Коммунарки“, более реален. „Пора возвращаться к родным берегам“, — резюмировал он.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По информации TUT.BY, одна из ключевых задач холдинга — дать новую жизнь и некоторым предприятиям, которые либо закрылись, либо влачат жалкое существование. Громких примеров в последнее время хватало.

С денежными проблемами молодечненской „Конфы“, оказавшейся на грани банкротства, стали разбираться еще в 2016 году. Спустя год правительство одобрило санацию фабрики. Финансовое оздоровление предприятия продлевалось несколько раз. В итоге в прошлом году Совмин продлил сроки санации „Конфы“ до 1 ноября 2024 года. То есть фабрика сможет работать и не испытывать долговой нагрузки прошлых периодов.

Не самое простое финансовое положение у брестской „Первой шоколадной компании“, более известной своей продукцией под брендом „Идеал“. Она то закрывалась, то привлекала инвесторов, то уходила в банкротство. В 2018 году опять заработала на минимальных оборотах, договорись о реструктуризации долга с банком.

В 2017 году было возбуждено дело об экономической несостоятельности ивенецкой фабрики „Ивкон“, производителя, по мнению многих сладкоежек, самых вкусных в СССР конфет „Коровка“. С 2018 года из-за роста убытков от продажи и нарастания кредиторской задолженности фабрика остановилась, прошла защитный период и процедуру санации, которая ей не помогла. Ликвидационное производство, установленное судом, истекает в сентябре 2020 года. Предполагалось, что на „Ивкон“ может войти „Коммунарка“ и возобновить производство. Но минское предприятие насторожило, что оборудование фабрики „Ивкону“ не принадлежит и может быть арестовано судебным исполнителем. Поэтому отказались от такой затеи.

Что мешает созданию холдинга?

Возможные участники холдинга пока неохотно говорят о объединении. Они предлагают отложить комментарии до тех пор, пока не будет принято „принципиальное решение“ о создании кондитерского холдинга. Однако, судя по всему, интерес к этому проекту проявляют лишь „Коммунарка“ и предприятия-банкроты, для которых холдинг может стать спасительной соломинкой.

Некоторые участники рынка считают, что сейчас без кардинальных решений в корне изменить ситуацию будет сложно.

— На самом деле власти запоздали с принятием верных управленческих решений, — считает один из бывших управленцев Белгоспищепрома». — В свое время ряд международных компаний — и «Рошен», и россияне, и «Нестле» — готовы были открывать производства в Беларуси. Но мы не продешевили. Что видим сейчас? «Транснационалы» открыли фабрики в соседних странах, поставляют свою продукцию в Беларусь и неплохо себя здесь чувствуют. Государство явно поспешило национализировать «Коммунарку» и «Спартак». Не хочу делать из [Марата] Новикова белого и пушистого бизнесмена. Ни для кого не секрет, что он не без помощи высокопоставленных чиновников пришел на кондитерские фабрики. Но он успел наладить их работу. Поэтому с ним надо было договариваться. Например, оставить бизнесмену только одну фабрику, выставить условия и прочее. Опять же можно было привлечь стратегического инвестора.

На реплику о том, что практика показывает, частники тоже не всегда справляются со «сладкими» предприятиями, собеседник ответил так:

— Безусловно, форма собственности не может быть панацеей. Я говорю о стратегических инвесторах, которые уже показали себя на других рынках. Для Беларуси, которая славится своим высоким качеством продуктов питания, наиболее оптимальным вариантом могло стать государственно-частное партнерство, — сказал он.

Стоит сказать, что в свое время бизнесмен Сергей Левин предлагал создать продуктовый холдинг, который смог бы тягаться с транснациональными компаниями. В него должны были войти предприятия, выпускающих продукцию в столичном микрорайоне Дражня. Речь шла про «Слодыч», «Крынiцу», Минский завод игристых вин, мясоперерабатывающий завод и Гормолзавод № 3.

Управлять им должна была компания, уставной фонд сформировался в виде стоимости активов предприятий (доля государства) и денежного вклада инвестора. Финансовые средства и основные усилия, по словам Левина, должны быть направлены на повышение конкурентоспособности предприятий, их реконструкцию и финансовое оздоровление. За счет сокращения логистических расходов, затрат на энергоресурсы и менеджмент инвестор обещал значительно удешевить стоимость продукции, а агрессивная маркетинговая политика позволила бы существенно увеличить объемы сбыта.

Такой опыт у бизнесмена имелся при реализации проектов по производству пива (завод «Сябар» в Бобруйске), соков («Старая крепость») и моющих средств (парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» в Осиповичах). Однако частная инициатива не нашла поддержки наверху на фоне интереса к предприятиям других участников. В итоге все они остались в собственности государства. Некоторые изменили ведомственную подчиненность. Однако за прошедшее время заводы так и не совершили впечатляющего рывка вперед.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусских производителей сладостей хотят объединить в холдинг, чтобы поправить их финансовое положение и выдержать конкуренцию с украинском «Рошеном»,...
 
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