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Биржи Азии и Америки демонстрируют бурный рост

25.03.2020 16:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Азиатские биржи демонстрируют бурный рост. К настоящему моменту торги на большинстве из них закрылись: японский Nikkei  прибавил 8 %.  Оптимистами были также трейдеры в Гонконге, на Тайване, в Южной Корее. Они сыграли на повышение вслед за американскими биржами. Индекс  Доу-Джонса в Нью-Йорке после месяца безудержного падения  почти достиг уровня в 21 тысячу пунктов.  Ожидается, что уже сегодня будет принято решение о поддержке американского бизнеса ассигнованиями на сумму в 2 триллиона долларов. Европейские торги, правда, демонстрируют противоречивые результаты: быстрый рост сменился таким же быстрым падением. Здесь ситуацию определяют, скорее всего, не новости из Штатов, а собственные экономические проблемы стран ЕС.
 
 
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Азиатские биржи демонстрируют бурный рост. К настоящему моменту торги на большинстве из них закрылись: японский Nikkei  прибавил 8 %.  Оптимистами были также трейдеры...
 
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