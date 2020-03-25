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Задержан главред «Ежедневника» Сергей Сацук
25.03.2020 16:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Коллеги журналиста рассказали TUT.BY, что Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой.
В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое — о
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В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
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