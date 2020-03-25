«Теперь понятно». «Попиццот» ускальзывают. Что там со средней зарплатой?

Источник материала: Tut.by

Как изменилась средняя зарплата с ростом доллара? Какая справедливей — средняя или медианная? И вообще, кто у нас зарабатывает среднюю, о которой говорит Белстат. Вместе с Белагропромбанком разобрались, как считывается статистика зарплат и на что она влияет.

Мне кажется, среднюю зарплату придумывает Белстат Средняя зарплата представляет собой то, что зарабатывает «типичный работник». Ее Белстат рассчитывает делением начисленного фонда зарплаты на численность работников организации и количество месяцев в исследуемом периоде. Это репрезентативная статистика, которая в действительности показывает картину средней номинальной зарплаты в стране. Выведение средней зарплаты можно сравнить с тем, когда один человек получает 400 рублей, а второй — 1200, то в среднем они имеют по 800 рублей. Нельзя сказать, что этот подсчет не верен, хоть разница между реальными доходами этих двух человек очень большая. Важно помнить, что среднюю зарплату статистика рассчитывает до вычета налогов, так что на руки люди получают меньше. Например, заработавший в феврале «средние» 1119 рублей после вычета 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН получил 963 рубля.

Я же говорю: хитрят, считая номинальную зарплату, а не реальную С этим согласиться сложно, потому что так ведут подсчет национальные статистические органы и в других странах. Суть вот в чем, наниматель начисляет работнику, допустим, те самые 1119 рублей, и уже потом из них высчитываются налоги. И это справедливо в том плане, что человек видит, сколько он заплатил налогов. Представьте, если бы в статистике считали еще и взносы на социальное страхование (34% от зарплаты), которые делает наниматель за своих работников. В этом случае номинальная зарплата была бы еще выше, чем сейчас. А вместе с ней и средняя.

Ну и сколько человек имеют эту мифическую среднюю зарплату? Так как немало людей зарабатывает меньше среднего показателя, а в большинстве районов средняя ниже, чем по стране, то поверить в подсчитываемую статистическим комитетом среднюю зарплату сложно. Каждый из нас примеряет среднюю зарплату на свое окружение, и если оно не имеет той суммы, о которой говорит Белстат, будет в ней сомневаться. Условно, музейным работникам в Могилевской области, у которых средняя не достигает и 600 рублей, будет казаться, что средняя на самом деле намного ниже, чем указано в официальной статистике. Но в то же время есть работники сферы IT в Минске, у которых средняя превышает 4 тысячи рублей. Белстат два раза в год делает разбивку по уровню зарплат в стране. Там видно, что немало людей имеют доходы, близкие к среднему показателю. Но немало и тех, кому до нее очень далеко. Самые свежие данные такой разбивки есть за ноябрь прошлого года. Тогда средняя зарплата была 1113 рублей, в том же месяце доходы от 1100 до 1200 рублей получало почти 150 тысяч человек. Около 970 тысяч работников имели зарплату выше 1 тысячи рублей, а 1,6 млн — ниже. Почему тогда средняя выше тысячи? Потому что есть большая разбежка между самой низкой и самой высокой зарплатой. Средняя зарплата увеличивается или снижается вслед за изменениями самой высокой или низкой заработной платы на крайних концах распределения. То есть если в стране увеличивается максимально высокая зарплата и количество ее получателей, то средняя тоже будет расти.

Есть еще медианная зарплата. Разве она не справедливей? Медианная зарплата, в отличие от средней, делит всех получающих зарплаты на две равные части, ниже окажутся те, кто зарабатывает меньше медианы, а выше, соответственно, больше. Именно медианную зарплату в народе считают более справедливой, в том числе потому, что она ближе к тому, что видит в расчетных листках большинство работающих по найму. В ноябре прошлого года медианная заплата была 848 рублей, это на 250 рублей меньше средней. И тут можно вспомнить еще один интересный косвенный вывод: если средняя зарплата намного выше, чем медианная, это, скорее всего, свидетельствует, что часть работников зарабатывают значительно больше, чем в целом по стране.

Вот пусть бы и считали медианную! Не все так просто, если отказаться от подсчета средней зарплаты в пользу медианной, то изменятся все привязанные к ней выплаты. Например, пенсии и детские пособия. Если бы в Беларуси стали выводить как средний показатель медианную зарплату, логично предположить, что на нее перешла бы и привязка этих выплат. В январе средняя пенсия по возрасту была 445,9 рублей. Это 39,9% от средней зарплаты. Правительство поставило цель довести ее до 40% от средней зарплаты по стране. Если бы считали по медианной зарплате (848 рублей), пенсию можно было бы откатить до 339 рублей. Пособия по уходу за детьми до трех лет составляют 35% от средней зарплаты на первого ребенка и 40% на второго и последующих. В феврале пособие на первого ребенка было 405 рублей, на второго — 463 рубля. В привязке к медиане они снизились бы до 296 и 339 рублей. Статистика получается, как будто, более справедливой, но от этого проигрывают 2,5 млн пенсионеров и сотни тысяч семей с детьми.

Какая у нас минимальная зарплата? С 1 январе в Беларуси установлена минимальная зарплата в размере 375 рублей. И по закону наниматель не имеет права платить работникам меньше этой величины. Поэтому отраженные в статистике более низкие показатели отражают заработки людей, трудящихся неполный день. Наниматель может предусмотреть в коллективном договоре свою минимальную зарплату, но она все равно не должна быть ниже установленной на государственном уровне. Если вы трудитесь по найму полный день и наниматель не доплачивает вам до этой величины, это нарушение. В прошлом году правительство решило уравнять минимальную зарплату с минимальным потребительским бюджетом. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — говорил премьер-министр Сергей Румас. С начала года на одного из четырех членов «средней» семьи МПБ равен 374,89 рублей. А для трудоспособного населения он равен 479 рублей. Правда, сейчас правительство рассматривает возможность отказа от минимального потребительского бюджета как социального норматива.

Зарплата упадет ниже 500 долларов? Что будет дальше? В феврале средняя зарплата составила 1 119,7 рубля. То есть практически не изменилась. Но если в долларах в январе средняя зарплата была 527 долларов, то в феврале чуть меньше 510 долларов. Да и переведя в валюту свою мартовскую зарплату, многие ощутили разницу, особенно те, кто считал, сколько отдавать за аренду квартиры. С учетом мартовских изменений на валютном рынке, велика вероятность, что мартовская зарплата будет где-то на грани 500 долларов. И тут мы возвращаемся к проблеме долларизации экономики. Нацбанк взялся за дедолларизацию экономики еще 10 лет назад и в несколько этапов принимал различные меры. Сначала запретил выдавать кредиты в валюте населению и отвязал от евро сделки с недвижимостью. Следующим заходом максимально ограничил возможность рассчитываться на территории страны иностранной валютой. Потом последовали меры Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции, рыночному курсообразованию. Но до сих пор, особенно в сфере недвижимости, доллар играет первую скрипку. Бороться с этим планируется с помощью стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года, вместе с отказом от валюты при установлении ставок налогов, арендной платы, цен и тарифов. Если бы в различных сферах не было привязки цен к доллару, то многие не ощутили бы на своем кармане изменения курсов валют. Например, аренда квартиры как была установлена в 500 рублей, так и осталась, и падение рубля к доллару никак бы этому не помешало.

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