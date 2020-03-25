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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арендную плату для юрлиц могут отсрочить Отсрочка по арендной плате и мораторий на ее увеличение. Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны на организации, которые...

Отсрочка по арендной плате и мораторий на ее увеличение. Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны на организации, которые оказывают туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги. Это позволит уменьшить финансовые потери бизнеса вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Нормы коснутся арендуемых помещений, которые находятся в собственности у государства, либо предприятий с госдолей больше половины. Уже сейчас сам арендодатель вправе снизить арендную стоимость, применив минимальный коэффициент спроса, либо понизив рентабельность.