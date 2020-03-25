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Арендную плату для юрлиц могут отсрочить
25.03.2020 17:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОтсрочка по арендной плате и мораторий на ее увеличение. Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны на организации, которые оказывают туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги. Это позволит уменьшить финансовые потери бизнеса вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомитета по имуществу Беларуси: "Предполагаем предоставлять именно по заявлению арендатора. Причем, конечно, с учетом того, чтобы он выполнял необходимые условия договора аренды иные. Содержание объекта в надлежащем виде. В арендную плату входят все налоги, сборы и амортизация. Поэтому мы также рассматриваем вариант: если арендодатель предоставляет льготу арендатору, то и у него наступают определенные каникулы по вот этим налогам на этот срок".
Нормы коснутся арендуемых помещений, которые находятся в собственности у государства, либо предприятий с госдолей больше половины. Уже сейчас сам арендодатель вправе снизить арендную стоимость, применив минимальный коэффициент спроса, либо понизив рентабельность.
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Отсрочка по арендной плате и мораторий на ее увеличение. Меры поддержки бизнеса рассматривают в Госкомимуществе. Они рассчитаны на организации, которые...
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