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Максим Ермолович: Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме
25.03.2020 17:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович. За два месяца на погашение госдолга было направлено почти 400 миллионов долларов.
Также в нынешних условиях колебаний на финансовых рынках Беларусь сохраняет все расходы на социальную сферу, а также выдерживает пропорцию - зарплата бюджетников 80% от среднего заработка по стране.
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Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим...
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