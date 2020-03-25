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Максим Ермолович: Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме

25.03.2020 17:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович. За два месяца на погашение госдолга было направлено почти 400 миллионов долларов. 

Также в нынешних условиях колебаний на финансовых рынках Беларусь сохраняет все расходы на социальную сферу, а также выдерживает пропорцию - зарплата бюджетников 80% от среднего заработка по стране.

 
 
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Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим...
 
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