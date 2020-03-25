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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Максим Ермолович: Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим...

Беларусь готова платить по внешним долгам в полном объеме и не видит никаких проблем с исполнением обязательств, - заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович. За два месяца на погашение госдолга было направлено почти 400 миллионов долларов.Также в нынешних условиях колебаний на финансовых рынках Беларусь сохраняет все расходы на социальную сферу, а также выдерживает пропорцию - зарплата бюджетников 80% от среднего заработка по стране.