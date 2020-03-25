МИД: Пока до конца не согласованы алгоритмы для белорусов, прилетающих во «Внуково» и «Пулково»

Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД продолжает помогать белорусам вернуться домой. Вместе с российскими коллегами дипломаты смогли организовать вылет домой 60 белорусов, застрявших в Индии. Вечером в среду они прилетят в Москву, а оттуда направятся в Минск, сообщает МИД .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Через Киев возвращается группа белорусских туристов из Шри-Ланки. Из Португалии чартерным рейсом «Белавиа» летят в Беларусь еще 35 граждан нашей страны. Более 30 белорусов вылетело с Тенерифе, еще 14 человек за сутки вылетело из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура. Завершена соответствующая работа и все белорусские граждане, «имевшие желание», покинули Маврикий.

— 25 марта в 22.00 запланирован очередной чартерный рейс «Белавиа» из аэропорта «Внуково» в Минск. Ожидаем, что он доставит на Родину порядка 100 белорусских граждан. Пока еще остаются до конца не согласованными дополнительные (кроме чартерного рейса) алгоритмы следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты «Внуково» и «Пулково». Но мы конструктивно работаем с российскими коллегами над данным вопросом и надеемся в ближайшие дни его окончательно урегулировать, — говорят в МИД.

Пока остается сложной ситуация с возвращением белорусов из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и др.).

МИД также отмечают, что с 27 марта по 17 апреля вводится режим чрезвычайного положения в ЮАР.