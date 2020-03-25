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Леонид Анфимов посетил ОАО "СветлогорскХимволокно"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Светлогорске увеличили выпуск материала для производства масок Производства по всему миру корректируют перечни выпускаемой продукции в условиях карантина. Переориентировались и некоторые белорусские предприятия. Так,...

Производства по всему миру корректируют перечни выпускаемой продукции в условиях карантина. Переориентировались и некоторые белорусские предприятия. Так, "Светлогорск-Химволокно" сократило выпуск нетканых материалов для мебельной промышленности в пользу производства - одноразовых масок и защитной одежды. Оценить организацию работы на предприятие прибыл Леонид Анфимов.Цеха сейчас работают круглосуточно и загружены на 100%. За последнее время "Светлогорск-Химволокно" заключило более 20 новых контрактов. Продукция завода востребована и в Европе. Сырье отправляется в Россию, Германию, Польшу, Италию, Францию и Китай. Но сейчас предприятие в первую очередь обеспечивает внутренний рынок.Сейчас только на внутренние нужды страны в Светлогорске выпускают примерно в 5 раз больше нетканого материала для производства товаров медицинского назначения. Заявки на заключение новых контрактов с зарубежными партнерами на предприятие поступают ежедневно.