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В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

26.03.2020 08:12 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дом по адресу Красноармейская, 13 – первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Фасад здания украшают сразу две мемориальные доски знаменитых жильцов – Петра Машерова и Федора Сурганова. Здесь же, на четвертом этаже малоэтажки, жила семья Председателя государственного комитета профессионально-технического образования БССР Льва Максимова. Наследники рассказали Realt.byо жизни номенклатурного дома и показали квартиру, аналогов которой в Минске не найти.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

Таких домов в Беларуси больше нет

Дому на Красноармейской, 13, почти 60 лет, а по уровню комфорта он даст фору большинству новостроек Минска. Малоэтажка стоит в самом центре столицы, но во дворе тишина, поют птицы, бегают белки. Целый парк отделяет жилое здание от улицы, а ландшафт возвышает над всем, что есть вокруг.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

Это единственное здание в Беларуси, построенное по такому необычному проекту. Материал стен – кирпич, высота потолков – почти три метра. Двор-парк огорожен забором, но замка на воротах нет – при желании пройти может любой. При этом на доме установлены камеры видеонаблюдения.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

На территории разбит сад, растут полувековые деревья, голубые сосны, грецкий орех и другие редкие растения из коллекции Ботанического сада. Всего в доме 22 квартиры, две из которых – двухэтажные:

– Если обратить внимание, то на каждом торце дома есть парадные. Это отдельные входы в квартиры первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова и председателя Президиума Верховного Совета БССР Федора Сурганова. Обе квартиры двухэтажные, с дубовыми лестницами, каждая имеет собственный вход. Есть версия, что номенклатурная «верхушка» жила на верхнем уровне, а нижний этаж использовался под персонал, кухню, охрану, – рассказывает специалист по недвижимости АН «Престиж» Александр Паркалов. – На сколько мне известно, дочь Машерова продала часть большой квартиры, оставив себе один из уровней. О судьбе квартиры Сурганова мне не известно.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
Вход в квартиру Федора Сурганова
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
Вход в квартиру Петра Машерова
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

– Проект этого дома родился благодаря одному из путешествий Кирилла Мазурова. Как-то они отдыхали в Карловых Варах с супругой, были у кого-то в гостях, и жене Кирилла Трофимовича очень понравился такой дом. В итоге проект повторили на родине, – отметил сын Льва Максимова Андрей Львович. – В одном из торцов дома была его квартира, с другой стороны – Сурганова. Позже в квартире Мазурова поселилась семья Машерова.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

Однако не только номенклатурной элите повезло жить в статусном доме. Любопытно, но в свое время жилье здесь в качестве служебного получили обычные люди, среди которых был дворник и сантехник. Позже они успешно приватизировали квартиры, став собственниками недвижимости наравне с элитой партийной советской номенклатуры.

При заселении стандартные квартиры выглядели схоже – на полу паркет, непривычно большие окна, оборудованная кухня, обои на стенах и люстры в каждой из комнат. Именно в такую квартиру в 1964 году въехал Андрей Львович со своими родителями:

– Внизу, где подвал, была прачечная. Помню, поставили там три или четыре стиральные машины, не такие как сейчас, конечно, простые. Но история в том, что там была дверь, которая была заперта изнутри. В детстве это будоражило прилично, вся ребятня только и думали, что там находится. До сих, к слову, точно никто и не знает, – вспоминает Андрей Львович.

Подъезды сквозные, двери дубовые – с тех самых времен, холлы гигантских масштабов с гранитными лестницами. В каждом подъезде не больше 8 квартир, некоторые объединены.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

«Дядя Федя и дядя Петя»

Лев Георгиевич Максимов награжден многими орденами и медалями СССР И БССР: 2 ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, 6 медалей, из них 2 медали «За трудовую доблесть»  и другие. Кроме того, Лев Максимов - отличник профтехобразования СССР, ветеран труда. По работе встречался с Фиделем Кастро, был лично знаком с Юрием Гагариным.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
На фото Лев Максимов и Юрий Гагарин

«Четырешка» семьи Максимовых находится на верхнем этаже дома. Площадь квартиры небольшая – 78 квадратных метров, при этом «нарезка» очень интересная. В квартире есть просторная гостиная, площадью 23 «квадрата», кухня – 8 квадратных метров, и три разнообразные комнаты от 6,5 до 13,77 квадратного метра. Так как дом кирпичный, большинство межкомнатных перегородок не несущие, поэтому при желании пространство можно обыграть иначе. По «заплаткам» обоев на стенах и стеллаже для партийных наград можно представить, как торжественно эти помещения выглядели ранее.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
Лев Максимов с супругой Лидией Максимовой

Окна квартиры выходят на обе стороны дома, на уровне глаз – только ветки деревьев. За забором виднеется столичная школа №4. Именно здесь учился Андрей Львович. Из детских воспоминаний – порка за курение:

– Для нас, детей, жизнь в одном доме с такими влиятельными людьми не была сложной. Как сейчас помню: Сурганов – дядя Федя, Машеров – дядя Петя. Оба – приятные, воспитанные, обаятельные люди. Это были совершенно обычные соседские отношения, кроме того – все взрослые всегда были на работе, мы, дети, их почти не видели.

Помню, в 10 классе у нас директриса сменилась и поймала меня за курением. Завела в кабинет и отчитывает: «Ладно куришь, но ты курил под окнами председателя Президиума Верховного Совета Федора Анисимовича Сурганова!», я говорю: «Дяди Феди что ли?». Она опешила, конечно, но сосед же, – улыбается Андрей Львович.

Вместе с тем за порядком в номенклатурном доме следили. С торцов малоэтажки были установлены даже милицейские будки. Жильцов милиция особо не пугала, но гостей – бывало:

– Помню студентом приехал на такси домой, говорю водителю: «Заезжай во двор, я подымусь и деньги вынесу». А он как милиционера увидел – сразу «по газам», уехал даже без оплаты.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

С тех пор в доме многое поменялось: кто-то из бывших собственников продал недвижимость и уехал, в других сменились поколения. Территория статусного дома больше напоминает парк, чем жилой двор. Внучка Льва Максимова Ксения вспоминает, что детских и спортивных площадок здесь не обустраивали никогда:

– Даже когда мы маленькие приходили играть к дедушке и бабушке, здесь не было привычных песочниц и детских площадок. Одни качели да карусель. В основном играли в бадминтон, казаки-разбойники и московские прятки. Сейчас, судя по всему, необходимости в детской инфраструктуре тоже никакой нет. Зато местные с любовью ухаживают за садом - весной и летом здесь очень красиво: цветет сирень, пахнет жасмин, радуют клумбы. Раньше жильцы регулярно отмечали день двора. Это традиции, которые вполне можно возобновить.

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

«“Окно” закрывается, таких квартир в продаже скоро уже не будет»

Со слов Александра Паркалова, похожих объектов в Минске почти не осталось. Под сдачу такие квартиры не берут – стоимость «входа» слишком высокая, чтобы отбить инвестиции арендой. В основном квартиры на Красноармейской, 13, покупают успешные бизнесмены, IT-шники и другие состоятельные люди для комфортной жизни своей семьей. В продаже таких объектов мало, и скоро это «окно» закроется совсем:

– Данный сегмент жилья уникальный для Минска, аналогов не найти. Конечно, в такую стоимость можно купить квартиру под 200 метров, но в основном это новостройки в современных «человейниках», возможно, Веснянка или район Национальной библиотеки, но точно не центр. В 90-е годы такие объекты активно покупали и продавали, сейчас люди предпочитают в них просто жить. А те редкие эксклюзивные варианты, которое до сих пор доступны, рано или поздно закончатся. Можно сказать, что мы закрываем это «окошко» еще на 5 или 10 лет. 

В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

 
Теги: Минск
 
 
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Дом по адресу Красноармейская, 13 – первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и...
 
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