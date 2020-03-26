В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали

Однако не только номенклатурной элите повезло жить в статусном доме. Любопытно, но в свое время жилье здесь в качестве служебного получили обычные люди, среди которых был дворник и сантехник. Позже они успешно приватизировали квартиры, став собственниками недвижимости наравне с элитой партийной советской номенклатуры.

При заселении стандартные квартиры выглядели схоже – на полу паркет, непривычно большие окна, оборудованная кухня, обои на стенах и люстры в каждой из комнат. Именно в такую квартиру в 1964 году въехал Андрей Львович со своими родителями:

– Внизу, где подвал, была прачечная. Помню, поставили там три или четыре стиральные машины, не такие как сейчас, конечно, простые. Но история в том, что там была дверь, которая была заперта изнутри. В детстве это будоражило прилично, вся ребятня только и думали, что там находится. До сих, к слову, точно никто и не знает, – вспоминает Андрей Львович.

Подъезды сквозные, двери дубовые – с тех самых времен, холлы гигантских масштабов с гранитными лестницами. В каждом подъезде не больше 8 квартир, некоторые объединены.