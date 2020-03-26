ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В "Великом камне" появится центр инноваций

26.03.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций. С такими результатами "Великий камень" подходит к своему 5-летию. Майский юбилей инновационный кластер отметит открытием новых важных инфраструктурных объектов. Среди них - центр инноваций. Сюда будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит трансформировать в готовую бизнес-модель. Активной отдачи ждут от академий наук двух стран. В этом году в "Великом камне" начнется еще одна большая стройка - возведение железнодорожного мультимодального терминала. Для этого привлекут партнеров не только из Китая, еще из Германии, Швейцарии и России.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций. С такими результатами "Великий камень" подходит к своему 5-летию. Майский юбилей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске продается квартира Льва Максимова. Посмотрите, как выглядит один из самых элитных номенклатурных домов, о котором вы вряд ли знали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика