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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Великом камне" появится центр инноваций 59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций. С такими результатами "Великий камень" подходит к своему 5-летию. Майский юбилей...

59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций. С такими результатами "Великий камень" подходит к своему 5-летию. Майский юбилей инновационный кластер отметит открытием новых важных инфраструктурных объектов. Среди них - центр инноваций. Сюда будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит трансформировать в готовую бизнес-модель. Активной отдачи ждут от академий наук двух стран. В этом году в "Великом камне" начнется еще одна большая стройка - возведение железнодорожного мультимодального терминала. Для этого привлекут партнеров не только из Китая, еще из Германии, Швейцарии и России.