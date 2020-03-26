Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

Без привязки к курсу

– Если раньше оплата производилась по курсу Нацбанка на день оплаты, то сейчас клиенты «ТЕНКинвест» не зависят от экономических пертурбаций. Мы «заморозили» курс на этапе 2,5 бел. руб./$. Это позволит нашим клиентам минимизировать курсовые риски, планируя покупку квартиры, – прокомментировали в офисе застройщика.

Данное предложение распространяется на 20 квартир в жилом комплексе «4 сезона». Среди вариантов – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены зафиксированы в долларовом эквиваленте, но без привязки к актуальному курсу валют. На сегодня купить квартиру в новостройке можно по курсу 2,5 бел. руб./$. В рублях цены стабильны и выглядят так:

1-комнатные квартиры (от 46 до 48 кв.м) – от 3 175 руб. за кв.м;

2- комнатные квартиры (от 61 до 63 кв.м) – от 3 100 руб. за кв.м;

3-комнатные квартиры (от 78 до 79 кв.м) – от 3 125 руб. за кв.м;