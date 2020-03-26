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Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
26.03.2020 14:16 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неизбалованные стабильным курсом белорусы переживают очередную встряску. За две последние недели рубль упал с 2,25 до 2,6 к доллару. Послабление курса тут же резонировало на рынке жилья: цены на недвижимость в рублях выросли,
Без привязки к курсу
– Если раньше оплата производилась по курсу Нацбанка на день оплаты, то сейчас клиенты «ТЕНКинвест» не зависят от экономических пертурбаций. Мы «заморозили» курс на этапе 2,5 бел. руб./$. Это позволит нашим клиентам минимизировать курсовые риски, планируя покупку квартиры, – прокомментировали в офисе застройщика.
Данное предложение распространяется на 20 квартир в жилом комплексе «4 сезона». Среди вариантов – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены зафиксированы в долларовом эквиваленте, но без привязки к актуальному курсу валют. На сегодня купить квартиру в новостройке можно по курсу 2,5 бел. руб./$. В рублях цены стабильны и выглядят так:
При этом квартиры можно купить как при 100% оплате, так и в рассрочку до конца строительства. Также застройщик предлагает кредитование по специальным программам от
О жилом комплексе
Жилой комплекс «4 Cезона» строится в районе улиц Леонида Беды и Восточной в Минске. Рядом с площадкой достаточное количество школ, детских садов, скверов и парков. Одно из преимуществ – близость к центру. В пешей доступности – Цнянское водохранилище.
В проекте использованы вентилируемые фасады и текстурированный бетон по технологии немецкой компании RECKLI, авторская подсветка зданий, эксклюзивный дизайн парадных и холлов. В каждом из жилых домов появится Loungeзона и консьерж-сервис. Для безопасности жителей предусмотрена система видеонаблюдения по территории всего комплекса. Для жителей обустроят велопарковки и собственный парк бесплатных электросамокатов Ninebot с возможностью подзарядки.
– Мы хотим переосмыслить роль мест общественного пользования в жилом доме, поэтому в проекте опирались на европейские стандарты. Помимо консьержа в холлах появятся колясочные, места отдыха, туалет, мини библиотека, автоматы с артезианской водой и кофе. Все это направлено не только на улучшение уровня жизни, но и на культивацию добрососедских отношений, – пояснили в «ТЕНКинвест».
Для того, чтобы реализовать задуманное, первый этаж новостроек будет выполнен в каркасно-монолитном исполнении. Свободная планировка позволит застройщику сделать холлы максимально функциональными и комфортными для жизни. Жилые этажи – трёхслойная панель улучшенной серии Солигорского ДСК. В квартирах будет панорамное остекление лоджий и французские окна в пол.
Квартиры сдаются с черновой отделкой. Из обязательных условий – входная металлическая дверь, установка видеодомофона, стяжка на полу, межкомнатные перегородки, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подключен унитаз, установлены счетчики воды и отопления. В проекте использована немецкая система отопления с горизонтальной поквартирной разводкой, двухкамерные стеклопакеты в профиле REHAU, а также корзины для кондиционеров на фасаде зданий.
Сроки и этап строительства
Напомним, что строительство жилого комплекса «4 Cезона» началось в феврале 2020 года, однако уже 50% квартир в
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Неизбалованные стабильным курсом белорусы переживают очередную встряску. За две последние недели рубль упал с 2,25 до 2,6 к доллару. Послабление курса тут же...
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