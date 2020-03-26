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Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

26.03.2020 14:16 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Неизбалованные стабильным курсом белорусы переживают очередную встряску. За две последние недели рубль упал с 2,25 до 2,6 к доллару. Послабление курса тут же резонировало на рынке жилья: цены на недвижимость в рублях выросли, банки подняли проценты по кредитам. Неожиданное решения в новых условиях принял один из столичных застройщиков. Для сглаживания курсовых рисков своих клиентов, «ТЕНКинвест» зафиксировал цены на квартиры в ЖК «4 Сезона» в рублях. Соответствующая информация появилась на официальном сайте застройщика. Realt.by узнал подробности.

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

Без привязки к курсу

– Если раньше оплата производилась по курсу Нацбанка на день оплаты, то сейчас клиенты «ТЕНКинвест» не зависят от экономических пертурбаций. Мы «заморозили» курс на этапе 2,5 бел. руб./$. Это позволит нашим клиентам минимизировать курсовые риски, планируя покупку квартиры, – прокомментировали в офисе застройщика.

Данное предложение распространяется на 20 квартир в жилом комплексе «4 сезона». Среди вариантов – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены зафиксированы в долларовом эквиваленте, но без привязки к актуальному курсу валют. На сегодня купить квартиру в новостройке можно по курсу 2,5 бел. руб./$. В рублях цены стабильны и выглядят так:

  • 1-комнатные квартиры (от 46 до 48 кв.м) – от 3 175 руб. за кв.м;
  • 2- комнатные квартиры (от 61 до 63 кв.м) – от 3 100 руб. за кв.м;
  • 3-комнатные квартиры (от 78 до 79 кв.м) – от 3 125 руб. за кв.м;

При этом квартиры можно купить как при 100% оплате, так и в рассрочку до конца строительства. Также застройщик предлагает кредитование по специальным программам от банков – партнёров.

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

О жилом комплексе

Жилой комплекс «4 Cезона» строится в районе улиц Леонида Беды и Восточной в Минске. Рядом с площадкой достаточное количество школ, детских садов, скверов и парков. Одно из преимуществ – близость к центру. В пешей доступности – Цнянское водохранилище.

Комплекс состоит из четырех 16-этажных домов и торговой галереи с паркингом на 300 машиномест. На первом уровне многофункционального объекта появится супермаркет Green, магазины и кафе.

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

В проекте использованы вентилируемые фасады и текстурированный бетон по технологии немецкой компании RECKLI, авторская подсветка зданий, эксклюзивный дизайн парадных и холлов. В каждом из жилых домов появится Loungeзона и консьерж-сервис. Для безопасности жителей предусмотрена система видеонаблюдения по территории всего комплекса. Для жителей обустроят велопарковки и собственный парк бесплатных электросамокатов Ninebot с возможностью подзарядки.

Мы хотим переосмыслить роль мест общественного пользования в жилом доме, поэтому в проекте опирались на европейские стандарты. Помимо консьержа в холлах появятся колясочные, места отдыха, туалет, мини библиотека, автоматы с артезианской водой и кофе. Все это направлено не только на улучшение уровня жизни, но и на культивацию добрососедских отношений, – пояснили в «ТЕНКинвест».

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

Для того, чтобы реализовать задуманное, первый этаж новостроек будет выполнен в каркасно-монолитном исполнении. Свободная планировка позволит застройщику сделать холлы максимально функциональными и комфортными для жизни. Жилые этажи – трёхслойная панель улучшенной серии Солигорского ДСК. В квартирах будет панорамное остекление лоджий и французские окна в пол.

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

Квартиры сдаются с черновой отделкой. Из обязательных условий – входная металлическая дверь, установка видеодомофона, стяжка на полу, межкомнатные перегородки, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подключен унитаз, установлены счетчики воды и отопления. В проекте использована немецкая система отопления с горизонтальной поквартирной разводкой, двухкамерные стеклопакеты в профиле REHAU, а также корзины для кондиционеров на фасаде зданий.

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

Сроки и этап строительства

Напомним, что строительство жилого комплекса «4 Cезона» началось в феврале 2020 года, однако уже 50% квартир в новостройке первой очереди реализованы. Дом планируется сдать через 12 месяцев – в марте 2021 года. На реализацию всего квартала уйдет около 3,5 лет. В данный момент ведутся монолитные работы на уровне первого этажа. На сегодня строительная площадка выглядит так - на территории работает техника, башенный кран и несколько десятков рабочих. Актуальные новости стройки регулярно публикуются на сайте «4 Cезона».

Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях
Так можно было? Минский застройщик «заморозил» цены на квартиры в рублях

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Неизбалованные стабильным курсом белорусы переживают очередную встряску. За две последние недели рубль упал с 2,25 до 2,6 к доллару. Послабление курса тут же...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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