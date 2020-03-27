ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть

27.03.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть. По данным трейдеров, КНР уже закупила у России 1,6 миллионов тонн черного золота. По мнению экспертов, Китай воспользовался падением спроса на нефть в Европе и обвалом цен на это сырье, чтобы пополнить свои стратегические и коммерческие нефтяные запасы. По оценкам аналитиков, их объем в текущем году может составить чуть более миллиарда баррелей. Такая цифра способна удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении почти трех месяцев. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть. По данным трейдеров, КНР уже закупила у России 1,6 миллионов тонн черного золота. По мнению экспертов,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и вирус толкают цены вверх, грузы задерживаются. Что там с импортом продукции?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика