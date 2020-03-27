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Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть
27.03.2020 10:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКитай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть. По данным трейдеров, КНР уже закупила у России 1,6 миллионов тонн черного золота. По мнению экспертов, Китай воспользовался падением спроса на нефть в Европе и обвалом цен на это сырье, чтобы пополнить свои стратегические и коммерческие нефтяные запасы. По оценкам аналитиков, их объем в текущем году может составить чуть более миллиарда баррелей. Такая цифра способна удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении почти трех месяцев.
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Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть. По данным трейдеров, КНР уже закупила у России 1,6 миллионов тонн черного золота. По мнению экспертов,...
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