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Mastercard: возможность в 29 странах увеличить сумму для бесконтактных платежей без ПИН-кода

27.03.2020 17:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах. Новый подход реализуется в 29 странах, что в конечном итоге позволит значительно облегчить возможность совершать покупки людям во всем регионе.

В европейских странах целый ряд инициатив Mastercard привели к резкому увеличению оплат бесконтактными картами и мобильными устройствами; 75% всех транзакций Mastercard в Европе теперь являются бесконтактными. Повышение суммы бесконтактной покупки без ввода ПИН-кода позволит в скором времени держателям карт и торговым предприятиям совершать больше платежных операций одновременно быстро и безопасно и без необходимости вводить ПИН-код или пользоваться наличными.

«Mastercard первой оценила потенциал бесконтактных платежей, и с 1 января 2020 года обеспечила готовность всех терминалов к приему этой технологии. Теперь мы все убедились, насколько быстро люди стали отдавать предпочтение оплате ежедневных покупок именно бесконтактно. И сегодняшнее заявление только отражает те быстрые изменения в поведении людей, которым мы все стремимся дать легкость, скорость, спокойствие и уверенность в постоянно изменяющемся мире», – прокомментировал Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

Среди 29 стран, о которых идет речь, Великобритания, Ирландия, Эстония и Польша – лидеры по постоянному изменению лимитов, в то время как Нидерланды, Греция и Казахстан вводят временное повышение лимитов, чтобы помочь своим гражданам с легкостью совершать покупки с использованием бесконтактных платежей в это трудное время.

Беларусь также среди стран, где повышается лимит при бесконтактной оплате. Сейчас в одно касание картой можно оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма будет выше в пять раз –100 рублей.

Милан Гаудер добавил: «С момента внедрения бесконтактной технологии оплаты Mastercard продвигает ее как простой, безопасный и быстрый способ безналичного платежа. Сегодняшнее заявление означает, что не только те, кто уже использует бесконтактную технологию получат еще больше свободы при совершении оплаты тем способом, который они выбирают. Оно также даёт дополнительную поддержку людям в условиях повседневных вызовов, перед которыми они оказываются».

Ниже в таблицах представлены данные, как изменятся лимиты в каждой из 29 стран:

Страна

Хорватия

Кипр

Эстония

Греция

Германия

Ирландия

Латвия

Люксембург

Национальная валюта

HRK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Текущий лимит

100

20

25

25

25

30

25

25

Новый лимит

350

50

50

50

50

50

50

50

 

Страна

Мальта

Нидерланды

Португалия

Испания

Польша

Великобритания

Венгрия

Национальная валюта

EUR

EUR

EUR

EUR

PLN

GBP

HUF

Текущий лимит

25

25

 

20

20

50

30

5000

Новый лимит

50

50

50

50

100

45

15000

 

Страна

Узбекистан

Болгария

Северная Македония

Албания

Косово

Литва

Национальная валюта

UZS

BGN

MKD

LEK

EUR

EUR

Текущий лимит

52500

50

750

2000

15

25

Новый лимит

250000

100

2000

4500

40

50

 

Страна

Швеция

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Турция

Национальная валюта

SEK

AMD

BYN

GEL

KZT

KGS

TJS

TRY

Текущий лимит

200

12100

20

45

5000

1525

140

120

Новый лимит

400

20000

100

100

20000

2500

200

250

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах.
 
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