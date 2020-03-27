Беларусбанк возобновил выдачу в банкоматах и кассах валюты по карточкам

Источник материала: Вороновская газета

валюты по карточкам" width="599" height="335">



ОАО «АСБ Беларусбанк» отменил ряд ограничений по отдельным видам операций с банковскими карточками, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

В частности, с этого дня Беларусбанк возобновил выдачу в банкоматах и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, и по карточкам других банков. Снова разрешено вносить белорусские рубли для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте, через банкоматы, инфокиоски и кассы банка, а также осуществлять перевод в валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.

Стало возможным зачислять белорусские рубли по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте. Возобновлено и пополнение вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте, с использованием банковских карточек, выпущенных в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (интернет-банкинг, М-банкинг).

Ограничения этих видов операций были введены банком 26 марта с 14.00.

https://www.belta.by