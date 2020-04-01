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Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

01.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце января мы писали о строительстве «секретного» дома на пересечении улиц Шорной и Коллекторной. «Секретность» заключалось в том, что пока не ясно, кто сможет купить квартиру в этой новостройке и будут ли они продаваться вообще. Как выглядит стройка сейчас — в статье.

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге
Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

В центре Минска недавно обнаружилась еще одна стройка. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. 


Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге
Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Строительство ведется довольно быстрыми темпами. Буквально за 2 месяца дом уже начинает принимать свои очертания. Вот так эта территория выглядела 30 января.


Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

А вот так стройка выглядит сейчас.

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге
Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналист Realt.by снова попыталась получить комментарий от представителей застройщика, но сделать это не удалось.

Однако нашим коллегам из onliner.by в прошлый раз повезло чуть больше, и им рассказали следующее: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено».

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге
Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Напоминаем, что Realt.by нашел этот дом в инвестпрограмме Минска на 2020 год. Строить объект, судя до документу, начали в 2019 году. Примерная дата окончания строительства — 2021 год. Источник финансирования — бюджет Минска. Сметная стоимость строительства: 17.650.256,00 рублей.

Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

 
Теги: Минск
 
 
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В конце января мы писали о строительстве «секретного» дома на пересечении улиц Шорной и Коллекторной. «Секретность» заключалось в том, что пока не ясно, кто...
 
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