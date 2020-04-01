|
Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге
01.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце января мы
В центре Минска недавно обнаружилась еще одна стройка. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой.
Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналист Realt.by снова попыталась получить комментарий от представителей застройщика, но сделать это не удалось.
Однако нашим коллегам из onliner.by в прошлый раз повезло чуть больше, и им
Напоминаем, что Realt.by нашел этот дом в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце января мы писали о строительстве «секретного» дома на пересечении улиц Шорной и Коллекторной. «Секретность» заключалось в том, что пока не ясно, кто...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)