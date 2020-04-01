Быстро строят. Как выглядит сейчас тот самый «секретный» дом на Немиге

Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналист Realt.by снова попыталась получить комментарий от представителей застройщика, но сделать это не удалось.

Однако нашим коллегам из onliner.by в прошлый раз повезло чуть больше, и им рассказали следующее: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено».