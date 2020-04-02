Румас: Беларусь рассчитывает на 2 млн тонн нефти от России

Российскую нефть в объеме 2 млн тонн без премии рассчитывает получить Беларусь в апреле.

Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас журналистам 2 апреля в Минске, передает БЕЛТА .

По его словам, сегодня идут переговоры «Белнефтехима» о поставках нефти на апрель с российскими поставщиками.

«Мы рассчитываем получить 2 млн т», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что речь идет о поставках без премий. Таким образом, правительство выполняет жесткую и последовательную установку президента о покупке сырья без премии.

Результатом этой позиции стала цена, по которой Беларусь будет в апреле покупать нефть в РФ - около $4 за баррель.

Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы «Российской газете» 2 апреля.