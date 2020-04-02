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Румас: Беларусь рассчитывает на 2 млн тонн нефти от России
02.04.2020 13:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российскую нефть в объеме 2 млн тонн без премии рассчитывает получить Беларусь в апреле.
Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас журналистам 2 апреля в Минске, передает
По его словам, сегодня идут переговоры «Белнефтехима» о поставках нефти на апрель с российскими поставщиками.
«Мы рассчитываем получить 2 млн т», - сказал премьер.
Он подчеркнул, что речь идет о поставках без премий. Таким образом, правительство выполняет жесткую и последовательную установку президента о покупке сырья без премии.
Результатом этой позиции стала цена, по которой Беларусь будет в апреле покупать нефть в РФ - около $4 за баррель.
Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья,
Напомним, 23 марта
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Российскую нефть в объеме 2 млн тонн без премии рассчитывает получить Беларусь в апреле. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас журналистам 2 апреля в...
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