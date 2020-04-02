Нацбанк рассказал, когда начнет подкреплять банки новыми купюрами

Источник материала: Tut.by

Национальный банк с 6 апреля 2020 года начнет осуществлять подкрепление банков и небанковских кредитно-финансовых организаций обновленными банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей в объемах, необходимых для проведения работ по адаптации счетно-сортировочного и иного оборудования к приему, выдаче и обработке указанных банкнот. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.





При заказе обновленных банкнот банки должны учесть потребности и обеспечить этими банкнотами субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие адаптацию оборудования, отмечает регулятор.

По информации специализированных сервисных организаций, процесс адаптации имеющегося в стране оборудования к работе с обновленными банкнотами займет около 2−3 месяцев.

Как сообщалось , обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска введены в обращение с 23 марта 2020 года. Они будут замещать выводимые из обращения ветхие банкноты. Главное отличие новых купюр — оптимизация защитного комплекса.

Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.