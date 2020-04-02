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Нацбанк рассказал, когда начнет подкреплять банки новыми купюрами
02.04.2020 14:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк с 6 апреля 2020 года начнет осуществлять подкрепление банков и небанковских кредитно-финансовых организаций обновленными банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей в объемах, необходимых для проведения работ по адаптации счетно-сортировочного и иного оборудования к приему, выдаче и обработке указанных банкнот. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
При заказе обновленных банкнот банки должны учесть потребности и обеспечить этими банкнотами субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие адаптацию оборудования, отмечает регулятор.
По информации специализированных сервисных организаций, процесс адаптации имеющегося в стране оборудования к работе с обновленными банкнотами займет около 2−3 месяцев.
Как
Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.
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Национальный банк с 6 апреля 2020 года начнет осуществлять подкрепление банков и небанковских кредитно-финансовых организаций обновленными банкнотами номиналом 20...
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