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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на позитивных новостях из Китая Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Позитив вызвали опубликованные накануне данные о производственной активности в Китае. Акции...

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Позитив вызвали опубликованные накануне данные о производственной активности в Китае. Акции материкового Китая также росли во вторник после публикации данных. Общеевропейский индекс Stoxx 600 завершил торги во вторник ростом на 1,5 %. Впрочем, пока это слабое утешение для рынков. Напомним, прошедший квартал стал для них худшим с 2002 года. Тем временем теряют все еще и американские фондовые индексы. Во вторник торги завершились в красной зоне. Dow Jones минус почти 2 %, S&P 500 более чем 1,5 %, Nasdaq около 1 %.