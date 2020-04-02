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Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на позитивных новостях из Китая

02.04.2020 13:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Позитив  вызвали  опубликованные накануне данные о производственной активности в Китае. Акции материкового Китая также росли во вторник после публикации данных. Общеевропейский индекс Stoxx 600 завершил торги во вторник ростом на 1,5 %. Впрочем, пока это слабое утешение для рынков. Напомним, прошедший квартал стал для них худшим с 2002 года. Тем временем теряют все еще и американские фондовые индексы. Во вторник торги завершились в красной зоне. Dow Jones минус почти 2 %, S&P 500 более чем 1,5 %, Nasdaq около 1 %.

 
 
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Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Позитив  вызвали  опубликованные накануне данные о производственной активности в Китае. Акции...
 
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