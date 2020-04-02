|
Предложение МАРТ: магазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой
02.04.2020 16:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМагазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой. Такие изменения могут стать частью действующих правил, сообщают в МАРТ. Если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то в продажу должны предлагаться товары, бывшие в употреблении, а не стоковая одежда. По мнению представителя МАРТ, такая норма не будет ограничительной. Она не нарушает антимонопольное законодательство с точки зрения ограничения конкуренции. Кроме того, в МАРТ подчеркнули, что не поддерживают предложение концерна "Беллегпром" вынести магазины секонд-хенда из областных центров, крупных городов и с оживленных улиц, поскольку такие магазины являются объектами торговли повышенного спроса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой. Такие изменения могут стать частью действующих правил, сообщают в МАРТ. Если магазин...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)