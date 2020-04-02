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Предложение МАРТ: магазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой

02.04.2020 16:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Магазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой. Такие изменения могут стать частью действующих правил, сообщают в МАРТ.  Если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то в продажу должны предлагаться товары, бывшие в употреблении, а не стоковая одежда. По мнению представителя МАРТ, такая норма не будет ограничительной. Она не нарушает антимонопольное законодательство с точки зрения ограничения конкуренции. Кроме того, в МАРТ подчеркнули, что не поддерживают предложение концерна "Беллегпром" вынести магазины секонд-хенда из областных центров, крупных городов и с оживленных улиц, поскольку такие магазины являются объектами торговли повышенного спроса.   
 
 
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Магазинам секонд-хенда разрешат торговать только поношенной одеждой. Такие изменения могут стать частью действующих правил, сообщают в МАРТ.  Если магазин...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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